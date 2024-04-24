В Совфеде допустили слияние ряда регионов России: "Время придёт!"

Некоторые субъекты России "нуждаются в укрупнении", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко без уточнения регионов. По её оценке, процедура объединения субъектов достаточно сложная, но, по её словам, у нашей страны уже есть "достаточно успешный" опыт в данном направлении.

"Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придёт для этого", — заинтриговала Матвиенко в интервью РИА "Новости".

Она заметила, что к данной теме следует подходить продуманно и принимать решение только на основе научных экспертных обоснований. Для такого шага нужна уверенность, что в случае объединения двух или трёх регионов экономический и кумулятивный эффект для людей будет огромный. Председатель Совфеда выразила уверенность в том, что в таком случае люди с удовольствием это решение поддержат.