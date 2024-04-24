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Регион
24 апреля, 05:46
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В Совфеде допустили слияние ряда регионов России: "Время придёт!"

Матвиенко заявила, что группа регионов России нуждается в объединении

Некоторые субъекты России "нуждаются в укрупнении", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко без уточнения регионов. По её оценке, процедура объединения субъектов достаточно сложная, но, по её словам, у нашей страны уже есть "достаточно успешный" опыт в данном направлении.

"Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придёт для этого", — заинтриговала Матвиенко в интервью РИА "Новости".

Она заметила, что к данной теме следует подходить продуманно и принимать решение только на основе научных экспертных обоснований. Для такого шага нужна уверенность, что в случае объединения двух или трёх регионов экономический и кумулятивный эффект для людей будет огромный. Председатель Совфеда выразила уверенность в том, что в таком случае люди с удовольствием это решение поддержат.

В России создадут три новые особые экономические зоны
В России создадут три новые особые экономические зоны

Напомним, в феврале российский лидер Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону. Планируется, что ОЭЗ будет включать город Шебекино.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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