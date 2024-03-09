В России создадут три особые экономические зоны (ОЭЗ): в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Соответствующее постановление в субботу, 9 марта, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В РФ продолжается работа по фoрмированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской дeятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для рaзвития экономики проекты на льготных услoвиях", — сказано на сайте Правительства РФ.

Так, в Саранске и Лямбирском районе Мордовии образуют ОЭЗ "Система", резидентами будут как минимум шесть компаний, выпускающих стройматериалы, электрооборудование, химическую продукцию. В общей сложности объём инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей, появится 775 новых рабочих мест.

В Новочеркасске планируют образовать ОЭЗ "Ростовская". Порядка восьми компаний инвестируют туда 8,6 миллиарда рублей, будет создано примерно 790 рабочих мест. А в Тверской области откроют ОЭЗ "Эммаусс". В этот регион поступит свыше 17 миллиарда рублей и будет открыто порядка 8,4 тысяч рабочих мест. Кроме того, за счёт площадок в Бабынинском районе планируется расширить границы особой экономической зоны в Калужской и Липецкой областях.