Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону
Президент России Владимир Путин дал поручение к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону (ОЭЗ), включающую город Шебекино.
"Обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино. Срок — 15 мая 2024 года", — говорится на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам прямой линии главы государства и адресовано правительству РФ, а также региональным властям.
Напомним, что ещё в декабре прошлого года Путин поддержал просьбу о создании особой экономической зоны в городе Шебекино Белгородской области, который находится недалеко от украинской границы и часто подвергается обстрелам. В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции к президенту обратилась директор одного из шебекинских предприятий, которое получило масштабные разрушения в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Жители города попросили президента о помощи с восстановлением местных заводов.