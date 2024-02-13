Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Напомним, что ещё в декабре прошлого года Путин поддержал просьбу о создании особой экономической зоны в городе Шебекино Белгородской области, который находится недалеко от украинской границы и часто подвергается обстрелам. В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции к президенту обратилась директор одного из шебекинских предприятий, которое получило масштабные разрушения в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Жители города попросили президента о помощи с восстановлением местных заводов.