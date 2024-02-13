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13 февраля, 14:03

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Президент России Владимир Путин дал поручение к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону (ОЭЗ), включающую город Шебекино.

"Обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино. Срок — 15 мая 2024 года", — говорится на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам прямой линии главы государства и адресовано правительству РФ, а также региональным властям.

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Напомним, что ещё в декабре прошлого года Путин поддержал просьбу о создании особой экономической зоны в городе Шебекино Белгородской области, который находится недалеко от украинской границы и часто подвергается обстрелам. В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции к президенту обратилась директор одного из шебекинских предприятий, которое получило масштабные разрушения в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Жители города попросили президента о помощи с восстановлением местных заводов.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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