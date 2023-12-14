Путин поддержал идею создания особой экономической зоны в Шебекине 14 декабря, 12:39 Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Шебекино Белгородской области, который находится недалеко от украинской границы и часто подвергается обстрелам. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

К главе государства обратилась Оксана Косицына — директор одного из шебекинских предприятий, которое получило масштабные разрушения в результате террористической атаки со стороны ВСУ летом 2023 года. Жители города попросили президента о помощи с восстановлением местных заводов, возможно, в виде федеральных гранатов, которые бы позволили сохранить более 3 тысяч рабочих мест, а также восстановить уникальные производства продуктов, которые сейчас находятся в санкционных списках, но до обстрелов производились прямо у нас, в Белгородской области.

"Думаю, что создание особой экономической зоны в Шебекине надо поддержать. Я попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить восстановление экономики", — отреагировал в ответ Владимир Путин.

Ранее президент отметил, что в новых российских регионах предстоит выполнить большой массив задач по выведению экономики на достойный уровень, но всё будет сделано. Глава государства добавил, что в российском бюджете отдельной строкой будут прописаны расходы на новые субъекты. Так, каждый год эти регионы будут получать свыше одного триллиона рублей.

Авторы Марина Калегина