Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил Путин

Россия достигла рекордных показателей в экспорте агропродукции. Сейчас страна занимает четвёртое место в мире в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса.

"Мы стали четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка достигла 43,5 миллиарда долларов при реализации на внешних рынках", — рассказал глава государства.

Он отметил, что российский агропромышленный комплекс достиг таких показателей, которых ранее никогда не было. По словам российского главы, Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству мяса, что тесно связано с развитием сельскохозяйственного сектора и обеспечением животноводства кормами. Установленные рекорды свидетельствуют об успешной реализации стратегии на увеличение экспортного потенциала российского агропромышленного комплекса и повышение продовольственной безопасности страны, заключил Путин.