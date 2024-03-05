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5 марта, 17:25

Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил Путин

Россия достигла рекордных показателей в экспорте агропродукции. Сейчас страна занимает четвёртое место в мире в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса.

"Мы стали четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка достигла 43,5 миллиарда долларов при реализации на внешних рынках", — рассказал глава государства.

Он отметил, что российский агропромышленный комплекс достиг таких показателей, которых ранее никогда не было. По словам российского главы, Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству мяса, что тесно связано с развитием сельскохозяйственного сектора и обеспечением животноводства кормами. Установленные рекорды свидетельствуют об успешной реализации стратегии на увеличение экспортного потенциала российского агропромышленного комплекса и повышение продовольственной безопасности страны, заключил Путин.

Путин заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов
Путин заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов

Напомним, сегодня президент Владимир Путин приехал в Ставропольский край с рабочим визитом, во время которого посетил агропромышленные предприятия. Там он продегустировал местные помидоры, а также "познакомился" с роботом, который умеет собирать урожай. Кроме того, глава РФ пообщался с местными жителями и поблагодарил их за тёплые слова в свою поддержку, а также оценил идею провести Фестиваль томата в регионе.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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