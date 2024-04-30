Назван способ заставить босса пожалеть о принуждении работать в праздники
Адвокат Лапина: Принуждение к работе в праздники — повод подать на босса в суд
Работодатель не вправе требовать от сотрудника выхода на смену в праздничные дни, если это не прописано в трудовом договоре или не будет оплачено дополнительно. Если босс переходит границы, бездействовать нельзя, призвала адвокат Ольга Лапина.
"Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путём диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию за работу в праздники", — посоветовала собеседница "Газеты.ru".
Упрямство начальства — повод обратиться в суд, уверена адвокат. Для этого нужно определить суть требований, обосновать их и подтвердить факт нарушения прав. Взыскать с ответчика можно не только компенсацию за моральный вред, но и расходы на юридическое обслуживание.
"Помните, что при любом нарушении ваших прав со стороны работодателя необходимо открыто говорить про это и принимать меры. Выступать за соблюдение трудового законодательства и условий трудового договора — не только ваша прерогатива, но и залог справедливости на рабочем месте", — резюмировала эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что лишь 13% трудящихся россиян планируют взять отпуск между майскими праздниками. Оно и неудивительно, так как прогуливать работу в этом месяце экономически невыгодно.
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