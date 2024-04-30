Назван способ заставить босса пожалеть о принуждении работать в праздники

Работодатель не вправе требовать от сотрудника выхода на смену в праздничные дни, если это не прописано в трудовом договоре или не будет оплачено дополнительно. Если босс переходит границы, бездействовать нельзя, призвала адвокат Ольга Лапина.

"Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путём диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию за работу в праздники", — посоветовала собеседница "Газеты.ru".

Упрямство начальства — повод обратиться в суд, уверена адвокат. Для этого нужно определить суть требований, обосновать их и подтвердить факт нарушения прав. Взыскать с ответчика можно не только компенсацию за моральный вред, но и расходы на юридическое обслуживание.