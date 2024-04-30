Названо пять правил безопасного купания, которые помогут не слечь в больницу

Летний отдых на водоёме может завершиться на больничной койке, если игнорировать правила безопасного купания. Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, как правильно охлаждаться в жару, чтобы не подхватить инфекцию.

По словам врача, соблюдение всего пяти советов поможет минимизировать риски для здоровья. Во-первых, купаться следует только в разрешённых и проверенных местах. Если рядом с водоёмом есть ферма или пасётся скот, от него нужно держаться подальше, назвал второе правило Тимаков. То же самое справедливо и для мест размножения улиток. Они часто приводят к вспышкам кишечных и паразитных инфекций.