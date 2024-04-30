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30 апреля, 04:56

Названо пять правил безопасного купания, которые помогут не слечь в больницу

Врач Тимаков призвал остерегаться водоёмов с перелётными птицами при купании

Летний отдых на водоёме может завершиться на больничной койке, если игнорировать правила безопасного купания. Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, как правильно охлаждаться в жару, чтобы не подхватить инфекцию.

По словам врача, соблюдение всего пяти советов поможет минимизировать риски для здоровья. Во-первых, купаться следует только в разрешённых и проверенных местах. Если рядом с водоёмом есть ферма или пасётся скот, от него нужно держаться подальше, назвал второе правило Тимаков. То же самое справедливо и для мест размножения улиток. Они часто приводят к вспышкам кишечных и паразитных инфекций.

"Купаться [безопасно] в тех местах, где нет перелётных птиц, где нет зарослей ряски и камышей", — озвучил ещё два совета собеседник РИА "ФедералПресс".

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Опасность во время отдыха на природе представляют и клещи. Защититься от вредоносных насекомых можно при помощи специальных спреев. А если кровососущий всё же сумел залезть под кожу, вытаскивать его при помощи масла или жира категорически запрещено, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Илья Пушкарев
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