Инфекционист назвал самые "любимые" места клещей на теле человека
Врач Неронов: Клещи чаще всего кусают в шею, подмышки или паховую область
У клещей есть "любимые" участки человеческого тела, на которые они садятся чаще всего. Эти членистоногие предпочитают кусать свою жертву в области подмышечных впадин, паху, анальной складки или шеи и постепенно присасываться, объяснил врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
"Чтобы присосаться, самка клеща порой несколько часов "путешествует" по телу хозяина в поисках наиболее нежной и безопасной зоны. Как правило, это нежная кожа на теле в области подмышечных впадин, складка под молочной железой, разгибательная поверхность крупных суставов, то есть коленный, локтевой, паховая область, анальная складка, шея, область возле ушной раковины", — рассказал доктор в беседе с РИАМО.
Инфекционист добавил, что клещ присасывается медленно, погружая с помощью хелицеров голову в образовавшуюся капиллярную лужу крови и как будто "ныряя" туда, чтобы добыть пропитание для потомства. Животное-носитель, которым нередко становятся люди, необходимо самкам клеща для завершения жизненного цикла. Членистоногое может пить его кровь от двух до семи дней, чтобы получить весь необходимый объём.
Ранее врач предупредила о необходимости тщательного осмотра себя и вытряхивания одежды для тех, кто вернулся домой с прогулки на природе. Так можно обнаружить клеща вовремя и значительно снизить угрозу подхватить энцефалит или боррелиоз. Кроме того, доктор предостерегла насчёт того, чтобы приносить в дом цветы или дрова из леса — в них тоже могут прятаться кровососущие паразиты.
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