Может сосать несколько дней: Профессор развеял популярные мифы о клещах

Клещи всегда просыпаются, как только начинает оттаивать земля, при этом они никогда не планируют за шиворот, потому что не летают. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал завкафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова профессор Владимир Никифоров.

"Во-вторых, он никогда выше, ну, скажем так, метра с кепкой не поднимается. Он обычно сидит низенько, на траве, на кустиках, выставив вперёд передние лапки, и, когда мы проходим, он цепляется за одежду, а потом начинает ползти строго вверх", — поведал специалист.

Он также отметил, что клещи не кусают, а присасываются, и подчеркнул, что эти насекомые переносят много разных заболеваний. При этом если говорить о Москве и области, самой серьёзной опасностью является клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, а клещевого энцефалита в регионе нет.

По словам Никифорова, "клещ не комар", сосёт долго, несколько дней. При этом свои слюни постоянно секретирует, в том числе из крови: то введёт их через хоботок в человека, то отсосёт обратно — так он предотвращает свёртывание крови.

"И вот чем больше он в нас накачает этой слюны, в которой есть возбудитель болезни Лайма, тем больше мы получим возбудителя. Если до поликлиники как до Луны на паровозе, то это нужно сделать самому. Продаётся масса всяких подручных вытаскивателей клещей самых различных, и в Интернете можно увидеть, как своими руками сделать", — объяснил профессор, добавив, что заливать насекомое маслом не стоит, это не работает.