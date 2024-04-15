Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 12:02

Онищенко назвал два района Подмосковья, где можно заразиться клещевым энцефалитом

Онищенко: В двух районах Подмосковья можно заразиться клещевым энцефалитом

Россиянам нужно быть внимательнее в Дмитровском и Талдомском районах Московской области, так как они неблагополучны по клещевому энцефалиту и боррелиозу (болезнь Лайма). С таким предупреждением выступил академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что ни в коем случае не призывает граждан отказаться от отдыха в Подмосковье. Всем тем, кто собирается в поход или в дальние прогулки в лес за грибами, по словам врача-эпидемиолога, не помешало бы привиться от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя.

Нужна высокая обувь: Москвичам дали советы по прогулкам на природе из-за пробуждения змей
Нужна высокая обувь: Москвичам дали советы по прогулкам на природе из-за пробуждения змей

"Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. Новые силы нужны и взрослым, и детям. Причём лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье. Там не надо адаптироваться к климату, к разнице во времени, к воде и еде", — добавил Онищенко в беседе с kp.ru.

Напомним, что сезон клещей в ряде регионов России уже начался. Самыми опасными считаются энцефалитные клещи в Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областях. А вот жителям столицы можно расслабиться: Москва не является эндемичным для клещей районом.

Врач рассказала, сколько часов есть у укушенного, чтобы вытащить клеща
Врач рассказала, сколько часов есть у укушенного, чтобы вытащить клеща
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров