Онищенко назвал два района Подмосковья, где можно заразиться клещевым энцефалитом

Россиянам нужно быть внимательнее в Дмитровском и Талдомском районах Московской области, так как они неблагополучны по клещевому энцефалиту и боррелиозу (болезнь Лайма). С таким предупреждением выступил академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что ни в коем случае не призывает граждан отказаться от отдыха в Подмосковье. Всем тем, кто собирается в поход или в дальние прогулки в лес за грибами, по словам врача-эпидемиолога, не помешало бы привиться от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя.