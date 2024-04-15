Онищенко назвал два района Подмосковья, где можно заразиться клещевым энцефалитом
Онищенко: В двух районах Подмосковья можно заразиться клещевым энцефалитом
Россиянам нужно быть внимательнее в Дмитровском и Талдомском районах Московской области, так как они неблагополучны по клещевому энцефалиту и боррелиозу (болезнь Лайма). С таким предупреждением выступил академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что ни в коем случае не призывает граждан отказаться от отдыха в Подмосковье. Всем тем, кто собирается в поход или в дальние прогулки в лес за грибами, по словам врача-эпидемиолога, не помешало бы привиться от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя.
"Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. Новые силы нужны и взрослым, и детям. Причём лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье. Там не надо адаптироваться к климату, к разнице во времени, к воде и еде", — добавил Онищенко в беседе с kp.ru.
Напомним, что сезон клещей в ряде регионов России уже начался. Самыми опасными считаются энцефалитные клещи в Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областях. А вот жителям столицы можно расслабиться: Москва не является эндемичным для клещей районом.
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