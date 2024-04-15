Врач рассказала, сколько часов есть у укушенного, чтобы вытащить клеща Врач Заносова: Для извлечения клеща подойдут пинцет, клещедёры или нить 15 апреля, 10:30 Для извлечения клеща подойдут пинцет, клещедёры или нить. Обложка © Freepik.com/erik-karits-2093459

В России начинается сезон клещей. Сейчас стоит быть особенно внимательными и осторожными во время и после прогулок в парках, полях и лесах. После возвращения домой нужно обязательно осмотреть себя, особенное внимание нужно уделить коже волосистой части головы, заушной области, складкам тела. О том, где, как и когда вытаскивать клеща, если он всё же вас укусил, Life.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Заносова.

Если обнаружили клеща, то можно обратиться в травмпункт для того, чтобы врач снял злодея. Но так мы теряем время. В разных источниках безопасный период (когда риск инфицирования минимальный) колеблется от 24 до 36 часов. Важно как можно быстрее извлечь клеща, чтобы снизить вероятность заболевания инфекциями, которые передаются при укусе. Татьяна Заносова Врач-педиатр

Так, для извлечения кровососущего подойдут пинцет, клещедёры или нить. Врач советует надеть перчатки, затем захватить клеща как можно ближе к коже, но без сильного давления и равномерно тянуть вверх. Брать клеща голыми руками нельзя, тащить за брюшко, резко дёргать при вытаскивании, выковыривать острыми предметами, прижигать, смазывать маслом, керосином, бензином, лаком — тоже нельзя.

Заносова также предупредила, что при использовании химикатов клещ может выплеснуть в ваш организм слюну и содержимое пищеварительной системы — а они содержат возбудителей болезней.

После снятия клеща рану нужно обработать спиртом, водой с мылом. Живого клеща можно отнести в лабораторию. Если отвезти нет возможности, то надо избавиться от насекомого: поместить его в спирт, смыть в унитаз или сжечь.

"Для профилактики клещевого боррелиоза проводится антибиотикопрофилактика, которая назначается врачом. Далее наблюдаем за состоянием в течение 30 дней. При появлении тревожных симптомов — кольцевидной эритемы, лихорадки, утомляемости, головной боли, мышечной боли, поражения суставов — незамедлительно обратитесь к врачу", — добавила собеседница Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев