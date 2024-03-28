Россиянам посоветовали не затягивать с прививкой от клещевого энцефалита
Ura.ru: Ключевым методом профилактики клещевого энцефалита является вакцина
Ключевым методом профилактики клещевого энцефалита является вакцина. Обложка © Freepik / wayhomestudio
Сезон активности клещей начинается весной при температуре воздуха +5 градусов и выше и может продолжаться до поздней осени. Одним из наиболее серьёзных заболеваний, передаваемых ими, является клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему человека, напоминает Ura.ru.
Ключевым методом профилактики клещевого энцефалита является вакцина. Прививку можно сделать в поликлинике, медсанчастях и здравпунктах. Кстати, в России зарегистрировано несколько вакцин, а использовать их советуют за две недели до возможного контакта с клещами.
Чтобы защитить себя и своих детей от клещей, необходимо:
— следить за детьми во время пребывания на природе;
— избегать контакта с травой и кустарниками;
— использовать специальные аэрозоли для обработки колясок и одежды;
— объяснять детям правила поведения на территории, где есть клещи.
Ранее эксперт назвал способы защиты от цепких клещей. Он обратил внимание, что они не прыгают с деревьев и не летают, как принято считать в народе. Они нападают снизу, обитая в высокой траве или на низком кустарнике. Зацепившись за человека, клещ ползёт вверх, пока не найдёт открытый участок кожи потоньше, где побольше сосудов.