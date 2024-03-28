Россиянам посоветовали не затягивать с прививкой от клещевого энцефалита

Сезон активности клещей начинается весной при температуре воздуха +5 градусов и выше и может продолжаться до поздней осени. Одним из наиболее серьёзных заболеваний, передаваемых ими, является клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему человека, напоминает Ura.ru.

Ключевым методом профилактики клещевого энцефалита является вакцина. Прививку можно сделать в поликлинике, медсанчастях и здравпунктах. Кстати, в России зарегистрировано несколько вакцин, а использовать их советуют за две недели до возможного контакта с клещами.

Чтобы защитить себя и своих детей от клещей, необходимо: — следить за детьми во время пребывания на природе; — избегать контакта с травой и кустарниками; — использовать специальные аэрозоли для обработки колясок и одежды; — объяснять детям правила поведения на территории, где есть клещи.