Чем защитить питомцев от клещей, когда на ветеринарном рынке дефицит препаратов Для владельцев домашних животных наступила горячая пора — время сезонных прививок. Life.ru выяснил, какова ситуация с лекарствами и вакцинами. 17 апреля, 21:29 Сейчас самое время готовить питомца к сезону клещей. Любители кошек и собак знают, что противопаразитарная вакцина бывает в таблетках, каплях и в виде специального ошейника. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Куда делись импортные ветпрепараты от клещей

— "Бравекто" и "Нобивака" давно нет, но некоторые импортные вакцины против клещей всё ещё имеются. Правда, стоимость выросла. Думаю, ситуация с западным импортом будет ухудшаться. Вроде ждём что-то из Индии. Российские аналоги покупают меньше, — примерно так нашему корреспонденту отвечали в большинстве московских зоомагазинов.

Сейчас самое время готовить питомца к сезону клещей. Любители кошек и собак знают, что противопаразитарная вакцина бывает в таблетках, каплях и в виде специального ошейника. Согласно подсчётам бизнес-аналитиков, лидером рынка является добавка в еду и спрей — оба препарата производства американского концерна MSD Animal Health. Его заводы (располагающиеся по всему миру) массово отказывались в прошлом году проходить инспекцию Россельхознадзора.

"Бравекто" и "Нобивака" в зоомагазинах нет. Фото © Telegram / fsvps_official

Напомним, что до 1 сентября 2023 года все площадки, которые выпускают лекарства для животных и хотят работать на российском рынке, должны были подтвердить соответствие требованиям отечественного аналога международного сертификата Good Manufacturing Practice. Ранее процедура требовалась лишь для регистрации новых ветпрепаратов.

У зарубежных фармкомпаний имелось два года, чтобы пройти инспекцию. Помимо MSD Animal Health не спешили пускать к себе наших ревизоров немецкая Boehringer Ingelheim, американские Zoetis Inc. и Elanco. Ряд российских экспертов даже заподозрили злой умысел. Все перечисленные иностранные компании — члены зарегистрированной в Подмосковье Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ). Они ещё в 2021 году резко сократили поставки вакцин в Россию. Некоторые их площадки, когда было нужно, быстро и без проблем прошли инспекции — вот только на них не выпускали вакцины для животных.

Топ-10 самых продаваемых ветеринарных препаратов на российском рынке в 2022 году. Многие из них уже не поставляются в Россию. Инфографика © Life.ru

Директор АВФАРМ Семён Жаворонков жалуется на сложности прохождения инспекций и их избыточность, а также пугает, что на российском останется лишь 3–6% от ранее представленных зарубежных лекарств. В свою очередь Россельхознадзор обвиняет АВФАРМ в лоббировании отмены нового закона. Пару месяцев назад депутаты Госдумы от ЛДПР выдвинули инициативу о приостановке закона на пару лет, но идею не поддержали в Совете Федерации.

Инфографика © Life.ru

Впрочем, российские производители уже заместили импортные препараты. Ещё два года назад появился препарат от клещей — "Неотерика протекто". В марте прошлого года на российский рынок вышел антипаразитарный ветпрепарат — ExpressTabs против клещей, блох, вшей и гельминтов для собак. На днях производитель зарегистрировал новый ветеринарный препарат как аналог "Бравекто".

Какие ещё ветеринарные лекарства стали дефицитом

— Последнее время нам, ветеринарам, всё чаще приходится ходить за необходимыми препаратами в обычные аптеки, — признаётся Life.ru врач одной из столичных ветклиник. — Возьмём, к примеру, пропофол для наркоза. Он есть человеческий, который мы использовать не имеем права, и для животных, который пропал с прилавков российских зоомагазинов. Разницы в составе нет. В итоге мы его покупаем и используем неофициально.

Если говорить о всех зарубежных ветеринарных средствах, то в реестре допущенных на российский рынок мало представлены вакцины для домашних животных, кардиологические, эндокринные и нестероидные противовоспалительные препараты, ряд антибиотиков, лекарства против дерматитов и аутоиммунных заболеваний, наркозы для анестезии. А отечественных аналогов либо нет, либо их качество вызывает вопросы.

Полный перечень всех дефицитных ветпрепаратов, составленный Life.ru и проектом SHOT ПРОВЕРКА, можно найти здесь.

В чём опасность дефицитных ветлекарств

Несмотря на исход иностранных производителей, найти их препараты можно. Даже пресловутое "Бравекто" пусть и дорого, но реально купить на тех же крупных маркетплейсах. Речь идёт о запасах, ввезённых до осени прошлого года, и в отдельных случаях о параллельном сером импорте, например из Турции. Для потребителей есть риск напороться на подделку или испорченный продукт.

— В 2023 году было заблокировано более 4,5 тысячи сайтов, которые незаконно продавали ветеринарные препараты. У большинства не было лицензии на ведение фармацевтической деятельности, также они реализовывали контрафактные товары и нарушали требования к маркировке, — отчитался Россельхознадзор.

В ведомстве посетовали на то, что большинство маркетплейсов не запрашивают у продавцов лицензию и не проверяют ни качество товаров, ни где они были выпущены. Таким образом, в Россию часто попадают запрещённые к продаже зарубежные ветпрепараты. Россельхознадзор планирует получить контрольную функцию в этом вопросе. Проект правил дистанционной торговли уже направлен в Минсельхоз РФ на рассмотрение.

Какая ситуация с отечественными препаратами

По информации деловой прессы, подходят к концу запасы известных импортных лекарств для животных, чьи производители так и не получили сертификат. Впрочем, в Россельхознадзоре ранее подчёркивали, что на это рассчитывали.

— Россия обеспечена лекарствами для животных. Отечественное производство вакцин возросло на 37,4% по сравнению с 2021 годом. Объёмы выпуска и динамика ввоза свидетельствуют о создании необходимых запасов до середины следующего года, — говорил глава ведомства Сергей Данкверт в декабре 2023-го.

По его словам, пока отечественные производители наращивают мощности, некоторые бреши могут закрыть компании из Китая и Южной Америки. А сайт Россельхознадзора сообщил об уже идущей инспекции производственных площадок в Индии.

Российских ветеринарных препаратов появляется на прилавках зоомагазинов больше с каждым днём. Но покупают их, по словам продавцов, пока с осторожностью.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов Какие препараты вы предпочитаете покупать для своего питомца, отечественные или импортные? 0 Предпочитаю импортные, несмотря на высокие цены Что-то покупаю импортное, но что-то заменил на отечественное Покупаю отечественные препараты, мой питомец не жалуется

Авторы Пётр Егоров