Какие корма для питомцев уходят из России и чем их замещают В рамках большого проекта Life.ru и Shot ПРОВЕРКИ о ситуации в ветеринарной сфере редакция выяснила, как обстоят дела с кормами для животных, почему встревожен Россельхознадзор и как работает система "Честный знак". 26 февраля, 21:43 В этом месяце Россельхознадзор ограничил импорт продукции трёх французских и четырёх итальянских заводов, производящих корма для домашних животных. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock

Новые ограничения Россельхознадзора

— Корма Monge и Hill’s уже давно нам не поставляют, а вот остальной импорт пока есть, но цены на порядок стали выше, — так нашему корреспонденту отвечали в большинстве столичных зоомагазинах. Ожидания у продавцов пессимистичные. По их мнению, скоро с прилавков могут исчезнуть и другие лакомства для питомцев. Все основания так думать имеются.

В этом месяце Россельхознадзор ограничил импорт продукции трёх французских и четырёх итальянских заводов, производящих корма для домашних животных. Если санкции не будут сняты, то в разряд острого дефицита очень скоро перейдут такие известные среди россиян марки, как Science Plan, Now, Purina, Bon Appetit, Berkley Fricassee, Naxos и десятки других.

— Решение принято по результатам проведённой инспекции предприятий кормового сектора Франции и Италии в ноябре 2023 года, — гласит распоряжение ведомства.

Качество дорогих премиальных кормов для животных падает из года в год. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В реестре Федеральной службы все семь проваливших проверку импортёров теперь значатся под статусом "временно ограничено" — возвращение их кормов на прилавки нашей страны возможно, но только после устранения нарушений.

К каким предприятиям приняты меры

А ранее (по итогам прошлогодней инспекции) Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции других специализированных компаний с Апеннин — Monge & C и Mister Pet spa. В этом статусе они до сих пор. Оговоримся, что "приостановка сертификации" — более жёсткая мера по сравнению с "временно ограничено": такая продукция уже считается принципиально не соответствующей российским законам и её импорт не может быть восстановлен в настоящее время.







Важно сказать, что Россельхознадзор вынужден так жёстко реагировать. Качество дорогих премиальных кормов для животных падает из года в год. Чего в них только не находили, начиная от пуха с перьями и кончая трупами насекомых и вредными ароматизаторами.

Самый громкий скандал приключился с кормами Monge. Последние пару лет в них постоянно выявляют несоответствия заявленному составу. Так, в лакомстве Monge Cat Grill Pouch, которое якобы на 30% состоит из крольчатины, отсутствовала ДНК кролика. В консервах Monge Vetsolution Cat Renal не нашлись заявленные курятина и свинина. Сухое питание Monge Dog Line Hypo, которое якобы из тунца и лосося, оказалось из птичьего мяса. Нередко в кормах данного производства обнаруживались генно-модифицированные компоненты.

Громкий случай в начале года был и с элитным кормом от итальянской фирмы Farmina. В её корме, произведённом на заводе в Сербии Vet Life Natural Diet Cat Ultrahypo, дважды находили мышьяк. Эта продукция тоже запрещена к ввозу в Россию в настоящий момент.

Грозит ли питомцам голодная смерть

Сейчас право экспортировать корма в Россию осталось лишь у 18 европейских заводов — все во Франции и Италии. Что поставки резко падают, следует и из таможенной статистики. В 2022 году объёмы превысили 106 тысяч тонн, а в 2023-м недотянули даже до 73 тысяч тонн — минус 31%. При этом разница в суммарной стоимости ввезённой продукции оказалась всего 9%. Очевидно, это связано с тем, что бренды в России резко взвинтили цены на свою продукцию.

Остаются доступными для покупки и не сертифицированные Россельхознадзором корма. Да, в зоомагазинах их не найти, но можно купить с наценкой в обход ветконтроля через крупные маркетплейсы. Туда запрещёнка попадает параллельным импортом из Казахстана и Белоруссии.

Корма эконом-сегмента, по словам экспертов, полностью закрываются Nestle Rossiya и российским филиалом Mars, а также отечественными производителями. Премиум-сегмент до сих пор представлен марками из США и Дании.

Набирает популярность один из российских брендов кормов. Впрочем, российского в нём мало. Производство ведётся по договору на чужих заводах в Бельгии и Италии. Отследить доходы невозможно.

О чём говорит "Честный знак"

Покупая корма, стоит помнить и о том, что можно нарваться на контрафакт. По данным НИУ ВШЭ, доля контрафактных кормов для животных составляет 16%. Это происходит из-за того, что трудно проследить каждую единицу упаковки корма. Власти пытаются выправить ситуацию. С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года Правительство РФ проводит эксперимент по маркировке кормов для домашних животных в системе "Честный знак".

— Это позволит на порядок сократить долю нелегального оборота за счёт поэкземплярной прослеживаемости каждой упаковки корма. "Честный знак" будет работать вместе с системой Россельхознадзора "Меркурий". Кейс с молочной продукцией показал себя очень хорошо: в России удалось в 12 раз сократить долю нарушений среди молочных производителей, — рассказал источник Life.ru в Правительстве РФ.

А вас затронула ситуация с кормами для животных? 0 Да, импортные марки ушли, но я нашёл для своего питомца хорошую замену Я сам готовлю своему питомцу еду, и он очень доволен Я перешёл на более дешёвые корма, но питомец не жалуется

Авторы Пётр Егоров