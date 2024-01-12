"Забирайте существо ваше": Как ветеринары делают деньги на ваших любимцах Проект "SHOT Проверка" выяснял, как работает ветеринарная отрасль: инкогнито наведались в популярные московские клиники и вызывали на дом выездных айболитов. Оказалось, ветеринария превратилась в "чёрный" бизнес, где аферисты зарабатывают миллионы. 12 января, 04:01 Обложка © Shutterstock

80 тысяч за смерть любимца

Всё началось с того, что в "SHOT Проверку" обратился с личной трагедией наш подписчик из телеграм-канала — петербуржец Игорь. У его ягдтерьера закружилась голова на улице. Он бросился в оказавшуюся поблизости клинику имени Сотникова. Скулящему псу диагностировали гематому и забрали в стационар на пару дней. Когда Игорь забирал ягдтерьера назад, тот трясся и был обезвожен. Хвалёный стационар представлял собой подвал с клетками. Наутро пёс умер, а Игорь получил чек на 80 тысяч рублей.

— Когда я все деньги заплатил, мы спустились в это подвальное помещение, в этот стационар. А там просто пол крашеный и собака посреди этого пола. И ветеринар говорит: забирайте существо ваше. Пёс скулил, ни на что не реагировал. Через день он умер, хотя врачи уверяли, что вылечили его! — рассказал Игорь. По его словам, он не заметил никаких следов лечения, кроме обезвоживания из-за лекарств.

Поначалу Игорю было не до оплаченной суммы, но затем он стал разбираться.

— В чек входили, например, услуга по промывке желудка, 107 пелёнок и 100 перчаток, — шокирован Игорь.

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Как работают крупные клиники

Как следует из истории нашего читателя, самый высокий риск нарваться на беспринципных айболитов существует в полуподвальных кабинетах. А вот сетевые крупные клиники, куда наведались с проверкой корреспонденты "SHOT Проверки", не подвели. Провести эксперимент помогали домашние питомцы редакции: бенгалец Лучик, чихуахуа Филя и метис Ева. Для чистоты эксперимента всех животных предварительно проверили у надёжных врачей — никаких проблем со здоровьем. Но по легенде у них рвота и слабость.

Ветеринарки для проверок были выбраны по принципу наличия большого количества плохих отзывов и по расположению. Проверили "Командор" (потому что на Рублёвке), "Белый клык", "Биовет", "Айболит плюс" и "Биоконтроль". Везде животных приняли тепло, внимательно выслушали и назначили лечение без каких-то особых перегибов и страстей. Правда, во всех клиниках предлагали сделать УЗИ даже с учётом того, что мы приносили свежие снимки из прошлых ветклиник. Цены средние и выше, на Рублёвке приём плюс ультразвук обошлись в 8500 — дорого, но ожидаемо. В общем, либо нашей мохнатой команде везло, либо крупным "разводом" ветеринарки занимаются лишь в тяжёлых случаях.

— Можно сказать, что бенгалец Ева клинически здорова, но с таким набором УЗИ есть к чему придраться и можно назначить миллион анализов, можно пытаться лечить и эту энтеропатию, которая по факту не требует лечения сейчас, — честно сказала нам ветеринар в одной из клиник. По её словам, наибольший процент развода на деньги и откровенного мошенничества — в выездных ветеринарных службах. Туда берут кого угодно, даже без профильного диплома, главное — уметь "разводить", зарплата у них напрямую зависит от раздутого ценника, они получают процент.

Как ветеринары делают деньги на ваших животных? | Видео © YouTube / SHOT-Проверка

Как зарабатывают на доверчивых хозяевах

Горькая правда: чаще всего ветеринаров вызывают на дом, когда уже всё плохо. Либо нужна реанимация, либо животное не подлежит транспортировке, либо нет такой возможности. А это значит — хозяин в панике и готов на всё. Идеальный клиент.

От известной сети "Биовет" приехала девушка без удостоверения. Диагноз не поставила, рекомендовала пройти весь спектр исследований, за услуги (выезд, осмотр, измерение температуры) попросила 2400 рублей наличкой. Договор заключили на ИП Николая Лисовского, лицензиата товарного знака "Биовет".







От малоизвестной сети "Аист-Вет" приехал крепкий мужчина, заключивший, что у здорового животного "точно цистит". Насчитал 10 900 рублей (вызов, осмотр, анализы, консультация) и дал квитанцию с печатью ИП Владимира Щербака, тоже лицензиата "Биовета". Налички расплатиться с ним не хватило, часть пришлось переводить на ИП Мирру Пушкарёву. Её на ветеринарных форумах называют мошенницей. Деньги на имя Мирры люди переводили и в Санкт-Петербурге, и в подмосковном Видном. Сейчас бренд "Аист-Вет" принадлежит Любови Сычёвой, главврачу филиала "Биовета".







Молодая ветеринар от сайта vet-help.pro (только мобильная служба) прибыла то ли с фельдшером, то ли с охранником. Она усмотрела воспалительный процесс на фоне смены зубов. Сделала инъекции противовоспалительного, обезболивающего, витаминного комплекса. Ценник вышел 9000 рублей. Заплатили наличными. Договор был на ИП Андрея Подольского... тоже лицензиата "Биовета".







Получается, куда ни позвони, а приедет ветеринар, связанный с "Биоветом". Эту ветеринарную сеть в 2014 году учредил Олег Останин, отец скандальной инфоцыганки Елены Блиновской.

А приз за самую гениальную схему развода получает эта история. Женщина вызывает врача на дом якобы от такой-то ветеринарки. Он приезжает, говорит, что всё очень плохо и кошку надо везти в клинику. Пишет список процедур, берёт оплату. Везёт на своей машине кошку с хозяйкой в один из филиалов, сажает в очередь и уезжает в закат. Потом оказалось, что он не имеет никакого отношения к клинике.

"SHOT Проверка" ни в коем случае не обвиняет всех ветеринаров. Есть добросовестные врачи, профессионалы своего дела, которые ночуют в клиниках ради спасения животных. Иногда случаются ошибки, потому что врачи — это люди. К слову, в случае ошибки и необъяснимой смерти животного максимум, чего хозяева добиваются в суде, — это компенсация за порчу имущества. Если врач во время лечения убил человека — это медицинская халатность. Ветеринарной халатности как таковой не существует, и с этим пора работать.

Как не попасться к мошенникам и разводилам?

Старайтесь всегда читать цены на услуги заранее. У нормальных ветклиник всё есть на сайте, запрашивайте смету до проведения процедур. И заранее проговаривайте с врачами все риски и возможные дополнительные расходы.

Не стесняйтесь спрашивать документы у ветеринара, особенно если вызываете помощь на дом.

Внимательно читайте то, что подписываете. На ком ответственность в случае чего, куда обращаться?

Найдите свою ветклинику заранее, то есть до того, как случится что-то экстренное. Лечите животное только там и будьте с врачом на связи.

И всегда держите голову холодной, сделайте всё, чтобы быть максимально неудобной жертвой для обмана. Тогда у вас будет больше шансов защитить своего друга.

Фото © Shutterstock А вы сталкивались с ветеринарами-аферистами? 0 Нет, моё домашнее животное не болеет Мы посещаем только проверенную клинику Да, мне пришлось столкнуться с обманом при лечении домашнего питомца