Игры с ценами и ненужные услуги: Какие хитрые схемы есть в сети магазинов электроники "Эльдорадо", чтобы зарабатывать больше Сотрудники "Эльдорадо" манипулируют со скидками, пытаются всучить ненужные товары и навязывают допуслуги. Проект SHOT ПРОВЕРКА выяснил, как ведётся торговля в одной из крупнейших сетей магазинов по продаже бытовой техники и электроники — "М.Видео — Эльдорадо". 29 ноября, 09:01 Как продавцы "Эльдорадо" помогают клиентам оставить больше денег. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Горькая правда о бонусах и скидках

Один из столичных магазинов сети "Эльдорадо": в глазах рябит от надписей Sale, "Скидки" и "-25%". На самом деле это не более чем рекламная уловка.

— Никакие цены мы не снижали, мы их даже сделали выше, но на ценнике отобразили так, как будто это акционный товар, — откровенно рассказывает продавец "Эдьдорадо" Олег С. — Вот взять этот фен "Ровента". Его старая цена до распродажи 3799 рублей. Сейчас на ценнике перечёркнута стоимость — 8999 рублей, а новая указана 5499 рублей. Это самая распространённая хитрость. Клиенты думают, что здорово экономят, а по факту переплачивают.





Похожая история с триммером от "Ровенты": перечёркнутая цена 13 399 рублей, новая стоит всего 5499 рублей. Скидка кажется сногсшибательной. Но на прежнем ценнике, который висел на товаре ещё совсем недавно, стоимость была... 3999 рублей.

Такие же уловки используются и в онлайн-магазине "Эльдорадо". За две недели до "чёрной пятницы" там можно было купить китайский смартфон Honor за 10 999 рублей. Сейчас он стоит 15 999 рублей, и это якобы со скидкой.

Сотовый подешевел на плюс 5 тысяч рублей. Фото © LIFE

Серые схемы

График у продавцов-консультантов "Эльдорадо" типичный: 5/2, смены по 9 часов, час отдыха можно разбивать на части. Зарабатывают все по-разному: новички — до 50 тысяч рублей, гуру продаж — до 90 тысяч. Различных серых схем, как увеличить заработок, пруд пруди. На обучении опытные сотрудники делятся ими с неофитами.

Клиенты думают, что здорово экономят, а по факту переплачивают. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Бывает, вещь стоит 10 тысяч рублей по ценнику. Но пробиваешь её, а она скидочная, стоит 7 тысяч — это называется заряд! Разницу из кассы не забрать, но на эти три тысячи втюхиваем ненужные якобы бесплатные товары клиенту, — говорит консультант краснодарского магазина "Эльдорадо" Алла И. — Иногда продавец сам втихаря снижает стоимость вещи, используя свой промокод. Далее так же по схеме, на разницу впариваются дополнительные товары.

Похожая схема с покупкой техники в кредит. Его одобрят, только если к основному заказу присовокупить кучу ненужных аксессуаров и сервисов. Если же клиент настаивает, что ему нужен только телефон без каких-либо шнуров и страховок, ему откажут.

Ещё одна схема — впарить платную услугу по настройке компьютера, гаджета или телевизора. По сути, консультант просто скачивает на устройство нужный софт, что сможет сделать любой современный человек сам, если воспользуется инструкцией.

Пропавшие бонусы

В Интернете люди жалуются, что сотрудники "Эльдорадо" могут своровать все накопленные бонусы.

— Сначала на мой телефон пришла эсэмэска о заказе батареек стоимостью 150 рублей, который я не совершал. Товар был уже оплачен. По звонку отменил, оператор уверял, что не стоит беспокоиться. Но затем приходит сообщение, что мой номер в личном кабинете "Эльдорадо" был изменён. Я захожу в приложение: списано 18 500 бонусов, — сокрушается Евгений из Санкт-Петербурга.

По его словам, в службе поддержки ему отказались заморозить оставшиеся бонусы и вновь посоветовали не волноваться. Де, подождите, разберёмся и всё вернём. Составили обращение. Ответ так и не пришёл.

— Звоню ещё раз. Мне отвечают, что моё обращение аннулировано, так как замена данных в личном кабинете была произведена корректно на основании предъявленного чека о последней покупке в электронном виде. Тех самых батареек за 150 рублей. То есть, получается, можно создать копеечный заказ на ваш номер телефона, оплатить его и у вас появится чек о последней покупке. Потом приходите в магазин с электронным чеком и меняете данные. И вуаля, в вашем распоряжении бонусы владельца, — понял всю схему Евгений.

Подобных жалоб на "Эльдорадо" очень много. Народ считает, что воровством бонусов промышляют непосредственные сотрудники магазина.

Как в "Эльдорадо" утилизируют электронику

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Не стоит быть уверенным, что ваша техника, сданная в "Эльдорадо" на утилизацию, действительно будет уничтожена. Её могут прикарманить сотрудники. Вероятно, они даже посмотрят ваши личные архивы. С этим столкнулась москвичка Дарья. Она сдала в магазин старый айпад, а потом ей пришло уведомление, что кто-то включил его и активировал личный кабинет, пользуется виртуальным облаком. Служба поддержки "Эльдорадо" ограничилась дурацкой отговоркой, мол, кладовщик просто нажал кнопку ради любопытства.

— Я себе по утилю телек забирал, пылик (пылесос) забирал, пацаны брали телефоны, — признаётся один из консультантов "Эльдорадо".

Скорее всего, старый айпад Дарьи тоже стал чьей-то собственностью.

Как "Эльдорадо" слился с "М.Видео" и кому сейчас принадлежит

Весной 2018 года конкурирующие сети "М.Видео" и "Эльдорадо" слились в единый холдинг, став таким образом крупнейшей сетью бытовой техники и электроники. Основным бенефициаром группы "М.Видео — Эльдорадо" до сих пор является Саид Гуцериев. Он контролирует около 60,4% уставного капитала. В прошлом году много говорилось о том, что миллиардер собирается продать свои акции, но этого пока не произошло.

Активы Саида Гуцериева оцениваются Forbes в $1,1 млрд. Эта цифра основана на доле в нефтяном, угольном, розничном и финансовом бизнесе, большинство которого ранее принадлежало его отцу. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

"Эльдорадо" управляется юрлицом "МВМ". В 2022 году эта фирма получила 402 млрд рублей выручки грязными, при этом чистая прибыль впервые за долгое время ушла в глубокий минус. Убыток составил свыше семи млрд рублей. Директором "МВМ" трудится Билан Ужахов, кузен Саида Гуцериева.

Финансовые показатели "МВМ". Фото © spark-interfax.ru

Падение холдинга продолжается. По данным INFOLine, по итогам первого полугодия 2023 года выручка "М.Видео — Эльдорадо" ушла в минус почти на 18 процентов. Это можно было бы списать на санкции, ограничения по поставкам товаров и прочие причины, однако их непосредственный конкурент — розничная сеть DNS — за тот же период нарастила продажи на более чем 18 процентов, до 310 млрд рублей.

А вы сталкивались с каким-то негативом в сети "М.Видео — Эльдорадо"? 0 Нет, я неоднократно покупал товары, и всё было хорошо. Да, я столкнулся с обманом и негативом. Я всё покупаю на других торговых площадках.