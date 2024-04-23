Врач объяснила, почему приносить из леса цветы опасно Врач Данилова заявила, что из леса нельзя приносить дрова и цветы из-за клещей 23 апреля, 16:06 Из леса не следует приносить в дом цветы или дрова, потому что на них могут прятаться клещи. Обложка © Freepik.com

Чтобы обезопасить себя от нападения клещей, следует надевать для прогулок в лес одежду, скрывающую открытые участки тела. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала врач общей практики Татьяна Данилова.

"Желательно надевать одежду светлого цвета, которая заправляется в сапоги или носочки. Плотные манжеты, препятствующие заползанию клеща под одежду. Высокий воротник, косынка или капюшон", — пояснила она.

После пребывания на природе нужно тщательно осмотреть себя, а также протрясти одежду. Своевременное обнаружение клеща существенно уменьшит риск заражения энцефалитом или боррелиозом. Медик предупредила, что из леса не следует приносить в дом цветы или дрова, потому что на них могут прятаться эти опасные членистоногие. Если после укуса клеща всё же появились неприятные симптомы, следует сразу обратиться в больницу, подчеркнула Данилова.

Ранее Life.ru писал, что после укуса клеща у человека есть от 24 до 36 часов. В этот период вероятность подхватить инфекцию находится на низком уровне. Чем дольше клещ находится на человеке, тем последствия могут быть серьёзнее.

Авторы Татьяна Миссуми