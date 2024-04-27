Врач предупредила, с какими животными и птицами лучше не преломлять шашлык на майском пикнике Врач Демьяновская: Ежи, белки, лисы и одичавшие кошки переносят бешенство 27 апреля, 07:01 Потрогав диких птиц и животных, можно заболеть бешенством. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Весной люди массово отправляются на природу — на пикник, в лес или просто на дачу. Многие не забывают обезопасить себя от укусов клещей и змей, но за городом человеку угрожают не только они. Опасность также представляют различные животные и птицы, так как часто именно они являются переносчиками тяжёлых заболеваний. Об этом Life.ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.

Главной угрозой врачи единогласно называют бешенство — вирусную болезнь, смертельную для человека. Если вовремя не начать лечение, летальный исход наступает в 100% случаев: вирус стремительно добирается до мозга по нервным окончаниям и разрушает его. При этом первые симптомы появляются, когда уже поздно что-либо предпринимать. Лечение заключается в экстренной вакцинации: важно остановить вирус до того, как он начнёт действовать.

Заразить им человека могут самые разные животные, как безобидные на вид (ежи, белки, мыши-полёвки, кроты), так и хищники: лисы, песцы, волки, одичавшие собаки и кошки. Известны случаи нападения на человека городских птиц с бешенством. Под действием вируса животные и пернатые становятся бесстрашными и контактными, выходят к людям, дают себя погладить. Болезнь передаётся при попадании слюны переносчика в кровь или на слизистые оболочки. Для этого ему даже не обязательно человека кусать, вполне достаточно лизнуть руку. Если на коже были свежие ранки (порезы, царапины, ссадины, которые так легко получить за городом), вирус из слюны может оказаться в крови.

Внимательно нужно следить и за детьми: животное может лизнуть их в глаз или в губы, маленький ребёнок способен сунуть в рот или в нос палец, который только что облизал зверёк с бешенством. Этого иногда хватает для попадания вируса в организм. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории "Гемотест", врач

На втором месте по опасности находится сибирская язва. Ею можно заразиться от больного животного (домашнего или дикого парнокопытного: овцы, козы, коровы, лошади, косули, оленя, лося и т. п.), если вдохнуть пыль с его шерсти, разделывать голыми руками тушу или съесть недоваренное мясо. Форма болезни зависит от способа заражения: лёгочная (самая быстрая и опасная), кожная и желудочно-кишечная. Заболевание смертельно, поэтому нужно обратиться к врачу при первых признаках недомогания.

От грызунов и птиц можно подхватить туляремию и орнитоз — не на 100% смертельные, но потенциально опасные болезни. По симптомам они могут напоминать дерматит, пищевое отравление или пневмонию, но грозят поражением центральной нервной системы. Чаще всего заражаются городские жители, которые весной прибирают дачные помещения, где зимовали мыши и дикие птицы: инфицированная пыль попадает в ранки и на слизистые оболочки. Чтобы не заболеть, уборку лучше проводить влажным способом и использовать защиту (резиновые перчатки, маска, очки).

Ранее россиянам напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными. В лесу надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать, так как хищники намного быстрее человека.

Авторы Андрей Горяничев