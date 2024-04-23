Жителям Московского региона назвали места, кишащие гадюками и ужами Змеи встречаются в парках Москвы, а также на севере и востоке области 23 апреля, 14:02 В Москве и области появились змеи. Обложка © Freepik / kuritafsheen77

В Москве гадюки и ужи могут повстречаться в 16 городских парках, а по области змеи обитают в основном на севере и востоке. Так, чаще всего жители натыкались на них в Павловском Посаде, Егорьевске, Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде, Можайске и Талдоме. Об этом сообщает kp.ru.

Специалисты советуют для прогулок на природе надевать закрытую обувь и плотные брюки, что защитит от возможного змеиного укуса. Будет не лишним идти по лесу и постукивать палкой, пресмыкающиеся боятся подобных звуков и постараются спрятаться.

Если встречи со змеёй избежать не удалось, то следует замереть и дождаться, когда она сама скроется с ваших глаз. Ветеринар, сооснователь питомника рептилий, зоолог Московского зоопарка Людмила Ганина отметила, что просто так змеи не нападают, все случаи укусов — это обычно самооборона, особенно если люди пытаются ухватить беглянку и не дают ей спокойно уползти.

Ранее сообщалось, что в Москве начали просыпаться самые опасные из проживающих в городе змей — гадюки. Этот вид ядовит, однако способен нанести укус на уровне не выше колена. В связи с этим специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы рекомендуют выбирать на прогулках в зоне их обитания высокую обувь и широкие брюки из плотной ткани.

Авторы Татьяна Миссуми