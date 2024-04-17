Чёрная змея заползла в московскую многоэтажку

Утро жителей одного из домов на улице Старобитцевской в московском районе Северное Бутово оказалось совсем не добрым. Настроение им испортила новая соседка — чёрная змея. Об этом сообщил источник в экстренных службах телеканалу "360".

Незваная гостья заползла в подъезд. Испугавшиеся жильцы не смогли противостоять "скользкой" соседке и сразу же вызвали спасателей, чтобы те её отловили.