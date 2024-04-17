Чёрная змея заползла в московскую многоэтажку
В подъезде дома на юго-западе Москвы нашли чёрную змею
Утро жителей одного из домов на улице Старобитцевской в московском районе Северное Бутово оказалось совсем не добрым. Настроение им испортила новая соседка — чёрная змея. Об этом сообщил источник в экстренных службах телеканалу "360".
Незваная гостья заползла в подъезд. Испугавшиеся жильцы не смогли противостоять "скользкой" соседке и сразу же вызвали спасателей, чтобы те её отловили.
Ранее Life.ru писал о том, как на глаз отличить укус ядовитой змеи от безвредной и оказать первую помощь. Одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, — это следы от ядовитых клыков, которые длиннее прочих зубов. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины.
Unsplash / James Wainscoat