Назван эффективный способ защититься от проснувшихся клещей и голодных комаров

Лучшими средствами от клещей остаются репелленты. Так считает научный сотрудник биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский. По его словам, самыми эффективными являются те, которые наносят на одежду. Особое внимание нужно уделить предметам для нижней части тела, потому что клещи чаще всего заползают с почвы или травы. При этом срок их действия составляет до двух недель.

"Поэтому лучше иметь отдельный комплект для выхода в лес, который уже обработали репеллентом. Но лучше побрызгать на него перед выходом", — посоветовал биолог в беседе с 360.ru.

Марьинский также рассказал, как спастись от комаров. По его словам, все кровососущие обладают острым обонянием. Поэтому лучше в лесу использовать спрей с неприятным запахом. Все имеющиеся сейчас в продаже работают очень хорошо. Кроме того, важно прочитать инструкцию, потому что некоторые из них нужно наносить только на одежду, также на упаковке указано, сколько он действует по времени. Специалист подчеркнул, что, в отличие от клещей, для защиты от комаров полностью обрабатывать одежду не нужно. Достаточно опрыскать участки рядом с открытой частью кожи. Концентрация средства при правильном использовании безопасна, но руки перед едой всё же помыть стоит. Также можно использовать оба репеллента сразу — и против комаров, и против клещей.

В то же время на даче многие используют "спиральки", которые тлеют и выпускают небольшой пахнущий дымок, отпугивающий комаров. Использовать подобные изделия можно только в проветриваемых комнатах.

"Они действуют, но только до определённой численности. Если насекомых очень много, то всех не удержат. Более того, если вы сидите где-то на веранде, то всё зависит от силы ветра, который может сдуть дымок", — заявил Марьинский.

Для защиты от комаров дома лучше всего помогают включённые в розетку фумигаторы со специальными пластинками. Они источают запах, который отпугнёт кровососущих насекомых. Также не стоит забывать об установке противомоскитных сеток. Вместе эти два способа защиты полностью защитят квартиру от летающих кровососов, резюмировал Марьинский.