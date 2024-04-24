В России обнаружили 47 новых вирусов у комаров и 14 — у клещей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в среду, 24 апреля. Она рассказала, что учёные проводят масштабную работу по изучению вирусного пейзажа в стране, чего раньше никто не делал. Параллельно идёт работа над национальным каталогом патогенов, которую планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов.

"Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", — проинформировала Попова.

Отметим, что кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей таких эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней, как туляремии, дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила, японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита, и рядом других недугов. Любопытно, что кровососами являются только самки комара, а самцы питаются только соком растений.

В свою очередь клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, ку-лихорадки, туляремии, североазиатского клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и некоторых других болезней. На сегодняшний день науке известно более 48 тысяч видов клещей, которые живут на всех континентах и чувствуют себя вполне комфортно в любой климатической зоне.