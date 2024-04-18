Биолог рассказал, когда начнётся нашествие комаров в России

Перезимовавшие комары уже планируют в средней полосе России до майских праздников выйти на охоту, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его мнению, с наступлением тёплой погоды единичные комары уже начнут появляться.

"Чтобы личинка выросла, окуклилась и из куколки вылез взрослый комар, необходимо как минимум две-три недели. В первой половине апреля у нас была жара, и если не будет заморозков, то, скорее всего, комары массово появятся к майским праздникам", — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

В случае жаркого и сухого лета второй волны комаров не случится, отметил Марьинский. Однако если лето будет тёплым, влажным и дождливыми, то личинки комаров будут и дальше активно развиваться, в результате чего количество этих насекомых продолжит увеличиваться до начала августа.