Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 10:57

Биолог рассказал, когда начнётся нашествие комаров в России

Биолог Марьинский: Комары появятся в средней полосе России до майских праздников

Перезимовавшие комары уже планируют в средней полосе России до майских праздников выйти на охоту, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его мнению, с наступлением тёплой погоды единичные комары уже начнут появляться.

"Чтобы личинка выросла, окуклилась и из куколки вылез взрослый комар, необходимо как минимум две-три недели. В первой половине апреля у нас была жара, и если не будет заморозков, то, скорее всего, комары массово появятся к майским праздникам", — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

В случае жаркого и сухого лета второй волны комаров не случится, отметил Марьинский. Однако если лето будет тёплым, влажным и дождливыми, то личинки комаров будут и дальше активно развиваться, в результате чего количество этих насекомых продолжит увеличиваться до начала августа.

Учёный оценил вероятность выведения ГМО-комаров с ядовитой слюной
Учёный оценил вероятность выведения ГМО-комаров с ядовитой слюной

Ранее врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща. Этот кровососущий может стать причиной развития различных расстройств психиатрического характера, вплоть до вторичной шизофрении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров