Учёный оценил вероятность выведения ГМО-комаров с ядовитой слюной
Энтомолог Марьинский допустил возможность создания ГМО-комаров с ядовитой слюной
Учёные имеют возможность вывести ГМО-комаров, которые через слюну переносили бы опасные для человека яды, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский. Впрочем, успокоил он, никто не будет так рисковать и раскрывать свою незаконную деятельность.
"Да, гипотетически таких комаров вывести можно. Но при укусе человека станет очевидно, что кто-то занимается разработкой биологического оружия, которое запрещено. Думаю, на это вряд ли кто пойдёт", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Однако, добавил энтомолог, с помощью таких комаров получится доставлять только то, что они уже могут переносить в природе. Он не смог назвать ни единого химического вещества, которое, попав в комара, смогло бы передаться жертве. Всё из-за того, что эти насекомые впрыскивают при укусе только свою слюну.
"То есть это должно быть какое-то чрезвычайно экзотическое вещество, которое проникает в железы комаров, накапливается там и со слюной передаётся", — добавил Марьинский.
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