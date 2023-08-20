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20 августа, 09:01

Учёный оценил вероятность выведения ГМО-комаров с ядовитой слюной

Энтомолог Марьинский допустил возможность создания ГМО-комаров с ядовитой слюной

Учёные имеют возможность вывести ГМО-комаров, которые через слюну переносили бы опасные для человека яды, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета​ МГУ имени М.В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский. Впрочем, успокоил он, никто не будет так рисковать и раскрывать свою незаконную деятельность.

"Да, гипотетически таких комаров вывести можно. Но при​ укусе человека станет очевидно, что кто-то занимается разработкой биологического оружия, которое запрещено. Думаю, на​ это вряд ли кто пойдёт", сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Однако, добавил энтомолог, с помощью таких комаров получится доставлять только то, что они уже могут переносить в природе. Он не смог назвать ни единого химического вещества, которое, попав в комара, смогло бы передаться жертве. Всё из-за того, что эти насекомые впрыскивают при укусе только свою слюну.

"То есть это должно быть какое-то чрезвычайно экзотическое вещество, которое проникает в​ железы комаров, накапливается там и со слюной передаётся", добавил Марьинский.

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Матвей Константинов
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