Врач рассказал, в каких частях тела могут поселиться паразиты

Паразиты могут выжить в любой части тела. Переносить глистов могут комары, причём при попадании в организм они проходят длинный путь до того, как окажутся в комфортном для себя месте. Об этом заявил профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

"Широкий лентец у нас предпочитает кишечник. Дирофилярия — это подкожный паразит, он может жить в любых полостях, в лёгких, например. Даже в мошонке мы находили дирофилярию у маленького трёхлетнего ребёнка, которого укусил комар", — сказал он в беседе с NEWS.ru.