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16 августа, 15:35

Врач рассказал, в каких частях тела могут поселиться паразиты

Врач Морозов: Подкожные паразиты могут жить в лёгких

Паразиты могут выжить в любой части тела. Переносить глистов могут комары, причём при попадании в организм они проходят длинный путь до того, как окажутся в комфортном для себя месте. Об этом заявил профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

"Широкий лентец у нас предпочитает кишечник. Дирофилярия — это подкожный паразит, он может жить в любых полостях, в лёгких, например. Даже в мошонке мы находили дирофилярию у маленького трёхлетнего ребёнка, которого укусил комар", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Врач предупредила о малоизвестном последствии заражения ребёнка глистами

Врач предупредила о малоизвестном последствии заражения ребёнка глистами

Ранее Лайф писал, что при купании в водоёмах с утками можно подхватить паразитов — церкарий. Врач Елена Юцмюц дала рекомендации при аллергической реакции на них.

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Shutterstock

Никита Осипов
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