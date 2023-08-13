Врач объяснила, чем опасно купание рядом с утками

Купание в пресноводных водоёмах, где стоячая вода или слабое течение и плавают утки, может грозить заражением паразитами. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ "РЖД-Медицина" Елена Юцмюц.

"Из-за попадания паразитов — церкарий — на кожу человека, который искупался в водоёме, вначале на пальцах рук появляются пузырьки (пупырышки), которые зудят и чешутся. Таким образом проявляется аллергическая реакция, и если её быстро не пролечить, то пострадает гораздо больше участков кожи, а проблема сохранится на долгие годы вперёд или даже навсегда", — рассказала собеседница Лайфа.

По словам медика, церкарий не стоит бояться: они не живут в организме человека, быстро погибают. Опасность представляет именно аллергическая реакция на паразитов, поскольку иммунные клетки запоминают её. Следовательно, как отметила Юцмюц, в будущем высока вероятность повторного возникновения аллергии при контакте с пресной водой, где даже нет церкарий, но есть микроводоросли. Врач также дала рекомендации при аллергической реакции на церкарии.

"Во-первых, не купаться в водоёмах с утками, где нет быстрого течения. Предпочтение отдавать пляжам и очищенным водоёмам на севере Москвы, например, низкая вероятность наличия церкарий в районе Николина Гора, деревни Грязь, Звенигороде, Серебряном Бору. В том случае если всё-таки детям хочется помочить ножки, а утки достаточно далеко, то можно купить кокосовое масло и за полчаса до купания нанести масло ребёнку на ручки и ноги", — отметила специалист.

Если вы всё же искупались в водоёме рядом с утками, то доктор советует прямо на пляже выжать на пальцы рук сок принесённого с собой лимона — микробы погибнут от кислой среды. А придя домой, нужно как можно скорее принять душ, хорошо очистив кожу с мочалкой и моющим средством, а затем ополоснуть всё тело водой, подкислённой лимоном.

При этом дерматовенеролог призвала не заниматься самолечением от церкарий и других кожных проблем, а обратиться к специалисту.