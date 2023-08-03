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3 августа, 13:54

Дерматолог назвала шесть продуктов, вызывающих акне, от которых лучше отказаться на всю жизнь

Врач Магомедова: При акне нужно включить в рацион продукты, богатые омега-3

В современном мире врачи-дерматологи отмечают значительное увеличение количества пациентов с акне. Причин возникновения данного заболевания несколько. Основные — хроническое воспаление, избыточное ороговение кожи, увеличение продукции кожного сала, усиленный рост бактерий. Исследования для выявления взаимосвязи питания и акне проводились ещё в начале прошлого века, но их результаты носят противоречивый характер. Правда ли, что еда влияет на появление высыпаний, и какие продукты самые опасные, Лайфу рассказала пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова.

Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова. Фото предоставлено Лайфу

"В настоящее время увеличение заболеваемости акне связывают с питанием, в котором преобладают высококалорийные продукты. Погрешности в диете приводят к изменению состава и количества себума, поддерживают хроническое воспаление в коже, а также приводят к закупориванию выводных протоков сальных желёз, что, в свою очередь, ведёт к увеличению количества воспалительных элементов", — говорит собеседница Лайфа.

Больше всего на появление акне влияют:

  • сахар, выпечка и сладости;
  • рис и пшеница (они изобилуют большим содержанием трансжиров, углеводов, жиров);
  • фастфуд;
  • алкоголь;
  • газировка;
  • молочные продукты, в частности обезжиренное молоко, в котором присутствует больше углевода лактозы.

При этом в вопросах срока отказа от этих продуктов Магомедова безжалостна: так как акне является хроническим заболеванием, принципов правильного питания необходимо придерживаться пожизненно.

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А какую еду, напротив, включить в рацион при акне? Это продукты, богатые омега-3 (рыба жирных сортов) и клетчаткой.

Кстати, по словам дерматолога, прямой взаимосвязи между акне и патологией ЖКТ нет. Однако если есть генетическая патология сальных желёз, то многие гастроэнтерологические заболевания, такие как гастрит, панкреатит, холецистит, могут ухудшать течение акне.

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Ни для кого не секрет, что сладкое негативно влияет на состояние кожи. Но почему так происходит? Всё дело в глюкозе (простых углеводах). Когда их количество превышает необходимость, они начинают "накапливаться", нарушая работу коллагена и эластина. А ведь именно они поддерживают упругость и эластичность кожи. Поэтому зачастую сладкоежки стареют быстрее.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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