Дерматолог назвала шесть продуктов, вызывающих акне, от которых лучше отказаться на всю жизнь

В современном мире врачи-дерматологи отмечают значительное увеличение количества пациентов с акне. Причин возникновения данного заболевания несколько. Основные — хроническое воспаление, избыточное ороговение кожи, увеличение продукции кожного сала, усиленный рост бактерий. Исследования для выявления взаимосвязи питания и акне проводились ещё в начале прошлого века, но их результаты носят противоречивый характер. Правда ли, что еда влияет на появление высыпаний, и какие продукты самые опасные, Лайфу рассказала пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова.

Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова. Фото предоставлено Лайфу

"В настоящее время увеличение заболеваемости акне связывают с питанием, в котором преобладают высококалорийные продукты. Погрешности в диете приводят к изменению состава и количества себума, поддерживают хроническое воспаление в коже, а также приводят к закупориванию выводных протоков сальных желёз, что, в свою очередь, ведёт к увеличению количества воспалительных элементов", — говорит собеседница Лайфа.

Больше всего на появление акне влияют: сахар, выпечка и сладости;

рис и пшеница (они изобилуют большим содержанием трансжиров, углеводов, жиров);

фастфуд;

алкоголь;

газировка;

молочные продукты, в частности обезжиренное молоко, в котором присутствует больше углевода лактозы.

При этом в вопросах срока отказа от этих продуктов Магомедова безжалостна: так как акне является хроническим заболеванием, принципов правильного питания необходимо придерживаться пожизненно.

А какую еду, напротив, включить в рацион при акне? Это продукты, богатые омега-3 (рыба жирных сортов) и клетчаткой.

Кстати, по словам дерматолога, прямой взаимосвязи между акне и патологией ЖКТ нет. Однако если есть генетическая патология сальных желёз, то многие гастроэнтерологические заболевания, такие как гастрит, панкреатит, холецистит, могут ухудшать течение акне.