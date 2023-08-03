Дерматолог назвала шесть продуктов, вызывающих акне, от которых лучше отказаться на всю жизнь
Врач Магомедова: При акне нужно включить в рацион продукты, богатые омега-3
В современном мире врачи-дерматологи отмечают значительное увеличение количества пациентов с акне. Причин возникновения данного заболевания несколько. Основные — хроническое воспаление, избыточное ороговение кожи, увеличение продукции кожного сала, усиленный рост бактерий. Исследования для выявления взаимосвязи питания и акне проводились ещё в начале прошлого века, но их результаты носят противоречивый характер. Правда ли, что еда влияет на появление высыпаний, и какие продукты самые опасные, Лайфу рассказала пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова.
Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, основатель сети клиник COSMOPRO Пасихат Магомедова. Фото предоставлено Лайфу
"В настоящее время увеличение заболеваемости акне связывают с питанием, в котором преобладают высококалорийные продукты. Погрешности в диете приводят к изменению состава и количества себума, поддерживают хроническое воспаление в коже, а также приводят к закупориванию выводных протоков сальных желёз, что, в свою очередь, ведёт к увеличению количества воспалительных элементов", — говорит собеседница Лайфа.
Больше всего на появление акне влияют:
- сахар, выпечка и сладости;
- рис и пшеница (они изобилуют большим содержанием трансжиров, углеводов, жиров);
- фастфуд;
- алкоголь;
- газировка;
- молочные продукты, в частности обезжиренное молоко, в котором присутствует больше углевода лактозы.
При этом в вопросах срока отказа от этих продуктов Магомедова безжалостна: так как акне является хроническим заболеванием, принципов правильного питания необходимо придерживаться пожизненно.
А какую еду, напротив, включить в рацион при акне? Это продукты, богатые омега-3 (рыба жирных сортов) и клетчаткой.
Кстати, по словам дерматолога, прямой взаимосвязи между акне и патологией ЖКТ нет. Однако если есть генетическая патология сальных желёз, то многие гастроэнтерологические заболевания, такие как гастрит, панкреатит, холецистит, могут ухудшать течение акне.
Ни для кого не секрет, что сладкое негативно влияет на состояние кожи. Но почему так происходит? Всё дело в глюкозе (простых углеводах). Когда их количество превышает необходимость, они начинают "накапливаться", нарушая работу коллагена и эластина. А ведь именно они поддерживают упругость и эластичность кожи. Поэтому зачастую сладкоежки стареют быстрее.
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