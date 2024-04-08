Врач рассказал, какие люди — магнит для комаров
Терапевт Асанов: Для комаров "лакомый кусочек" люди, злоупотребляющие алкоголем
Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Скоро лето, а это значит, что начнётся сезон москитов и других кровососущих. Терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о том, что комары больше всего предпочитают кусать людей с лишним весом, чрезмерно "надушенных" парфюмерией, во время занятий физкультурой на природе, ну а самым "лакомым кусочком" для москитов становятся те, кто злоупотребляет алкоголем.
"Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайший парк или лес, — обработайте себя репеллентами", — посоветовал терапевт в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, к людям с лишним весом комары проявляют особую "любовь" из-за того, что у них повышенная температура тела и они чаще дышат, источают больше запахов, а значит, представляет больший интерес для насекомых. Помимо того, выяснилось, что в их меню превалирует пристрастие к "донорам" с первой группой крови.
"Также комары реагируют на запахи духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, работают как красная тряпка для кровососущих", — предупредил врач.
Ранее врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща. Этот кровососущий может стать причиной развития различных расстройств психиатрического характера, вплоть до вторичной шизофрении.