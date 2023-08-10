Врач рассказала, что делать при укусе комара в веко

Бывает такое, что насекомые кусают прямо в веко, особенно детей. Что делать, зависит от того, кто укусил. Например, при укусах мошек и комаров следует воспользоваться глазной мазью с антибиотиком, чтобы снять зуд и покраснение. Такой совет дала офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова.

"Сильный отёк требует обращения к врачу, который назначит наружные и внутренние антигистаминные препараты от аллергии. Особого внимания требуют раны после укусов, из которых выходит гной: нужна медицинская помощь, чтобы исключить наличие абсцесса", — сказала врач.

При укусе пчелы или осы в веко Газизова посоветовала попросить помощи в приёмном покое, травмпункте или у офтальмолога. Там удалят жало. Опасна аллергическая реакция. Так, если место укуса покраснело и появился сильный отёк, то обязательно нужно обратиться к врачу.

А при отёке Квинке необходимо сразу вызвать скорую. В этом случае отекают губы, веки, щёки и слизистая рта, гортани. Смертельно опасно последнее, ведь тогда упадёт уровень кислорода в крови. А людям с хронической аллергией Газизова в беседе с "Газетой.ru" посоветовала принять антигистаминное.