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2 августа, 11:22

Червей в теле после комариных укусов нашли уже у девяти россиян

У четверых жителей Волгоградской области нашли червей в теле после укуса комара

В Волгоградской области этим летом повышен риск заражения дирофиляриозом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Пять случаев заболевания уже были зафиксированы в 2023 году в Нижегородской области, в Волгоградской дирофиляриоз обнаружили у четырёх человек.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано 15 случаев дирофиляриоза. Причинами распространения инфекции называют увеличение численности бродячих собак и большие скопления комаров, которые считаются основными переносчиками дирофилярий.

"Клинические проявления при подкожном дирофиляриозе у людей весьма разнообразны и связаны с локализацией дирофилярий. <...> Первый симптом — болезненная зудящая опухоль. Характерным симптомом дирофиляриоза является миграция возбудителя — перемещение гельминта под кожей на десятки сантиметров", — рассказали в Роспотребнадзоре.

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Ирина Фальке
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