Забудьте про масло: Названа главная ошибка, о которой забывают при извлечении клеща

При обнаружении на теле клеща ни в коем случае нельзя пытаться извлечь его с использованием масла, крема или жира, предостерёг инфекционист Владимир Неронов. Правильнее обратиться в травмпункт или прибегнуть к помощи специального инструмента, рассказал врач в беседе с РИАМО.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что игнорирование этого правила, скорее всего, приведёт к гибели насекомого, которого попросту не получится исследовать на инфекции. Лабораториям нужен исключительно живой клещ; если он окажется здоровым, повода для паники нет, а в ином случае придётся пройти профилактическое лечение. Также Неронов посоветовал иметь в домашней аптечке специальные выкручиватели-клещевёртки.

"Клещевёртка аккуратно подводится под клеща, и против часовой стрелки производится его медленное и аккуратное удаление. После клеща помещают в коробочку и транспортируют в лабораторию", — заключил инфекционист.