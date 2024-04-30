Орнитолог рассказал, в каком случае можно перенести выпавшего из гнезда птенца

Оказавшегося на земле птенца лучше не трогать, если он не находится в опасности. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

"Если птенец зрячий, оперённый, то он не выпал. Когда приходит время, слётки покидают гнездо, зачастую ещё не умея летать, просто перепархивая. И вовсе не обязательно птенец слетает на веточку, может слететь и на землю. Родители обычно знают, где он сидит, и продолжают его выкармливать", — объяснил специалист.

По его словам, птенца можно перенести, если он находится на проезжей части. При этом человеческий запах родителей не отпугнёт, так как у воробьиных слабо развито обоняние. Также имеет смысл помочь, если на малыша нападает кошка или собака. Но если пересадить его в кусты, есть вероятность, что родители его потеряют, так что лишний раз лучше не рисковать.

Тем более не стоит забирать слётка домой. Не имея специальных знаний, его сложно выкормить. Птенцы способны есть всё, что им приносят, без разбору, в результате неподходящий корм наносит урон их здоровью.

"Взяв птенца домой, вы должны определить, к какому виду он относится и чем его кормить. То есть придётся обращаться к специалисту. А как потом возвращать его в дикую природу? Уж лучше не вмешиваться", — резюмировал Коблик.