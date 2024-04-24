Зоолог пытался ввезти в Москву вымирающих попугаев в клетке с сотнями обычных, маскировку раскрыли Таможенники РФ нашли сотни попугаев и 19 редких птиц в авиагрузе из Киргизии 24 апреля, 08:34 В Россию пытались ввезти редких попугаев. Обложка © ФТС России

Московские таможенники обнаружили клетки с сотнями попугаев во время проверки авиагруза из Киргизии. Среди особей оказались 19 редких птиц, находящихся на грани исчезновения. Об этом рассказали в ФТС РФ.

Таможенники РФ пресекли контрабанду редких попугаев. Видео © ФТС России

Таможенники РФ пресекли контрабанду редких попугаев. Фото © ФТС России

"В аэропорту Жуковский сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Домодедовской таможни обнаружили 19 редких попугаев при проверке авиагруза из Киргизии", — уточнили в ведомстве.

Получателем груза значился 63-летний москвич-зоолог. По документах ему прибыли несколько сотен попугаев, среди которых якобы были только волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. При тщательной проверке таможенники нашли и запрещённых к провозу птиц: 4 пёстрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев (новозеландские какарики).

"Эти виды находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для перемещения через таможенную границу ЕАЭС требуется разрешение Росприроднадзора", — пояснили в ФТС.

Сейчас розеллы и краснолобые попугаи переданы в "Зоосад Деда Мороза" в Великий Устюг, остальные птицы возвращены отправителю в город Ош в Киргизии. В отношении получателя попугаев возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и ограничений". Мужчина уже попадал в поле зрения следствия, в прошлом году против него заведено дело о контрабанде птиц.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни вскрыли схему контрабанды военной продукции, которую организовала преподавательница из Краснодара. Заказчиков она разыскивала, размещая объявления в Сети о продаже военных товаров.

Авторы Татьяна Миссуми