Россиянину грозит до 10 лет за попытку вывезти в Китай 13 зубов кашалота
Уссурийские таможенники не дали вывезти в Китай 13 зубов кашалота — морского млекопитающего, чей статус Красная книга определяет как "уязвимый". Три таких зуба при досмотре нашли в кармане куртки у контрабандиста, а ещё 10 — в санузлах пункта пропуска Пограничный.
Один зуб кашалота весит от 1 до 2 килограммов и может достигать 18 сантиметров в длину. Фото © ФТС России | ProТаможню
Как сообщили в Федеральной таможенной службе, нарушитель во всём сознался. Он рассказал, что провезти через границу редкий груз его попросил один китаец. Всего к схеме привлекли трёх "курьеров", которые должны были вывезти из России 10 зубов, но после задержания организатора решили избавиться от улик.
"Экспертиза показала, что зубы являются культурной ценностью и охраняются конвенцией СИТЕС. Таможенники возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении таможни.
Ранее Life.ru рассказывал, как двое китайцев обмотали себя редкими деликатесами и попытались выехать из России. Таким образом они хотели вывезти из страны более десяти килограммов сушёного трепанга, спрятав его под одеждой. Трепанг, он же морской огурец, очень популярен в азиатских странах — там его считают не просто суперфудом, а лекарством от всех болезней.
Shutterstock / FOTODOM, © ФТС России | ProТаможню