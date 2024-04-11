Россиянину грозит до 10 лет за попытку вывезти в Китай 13 зубов кашалота

Уссурийские таможенники не дали вывезти в Китай 13 зубов кашалота — морского млекопитающего, чей статус Красная книга определяет как "уязвимый". Три таких зуба при досмотре нашли в кармане куртки у контрабандиста, а ещё 10 — в санузлах пункта пропуска Пограничный.

Один зуб кашалота весит от 1 до 2 килограммов и может достигать 18 сантиметров в длину. Фото © ФТС России | ProТаможню

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, нарушитель во всём сознался. Он рассказал, что провезти через границу редкий груз его попросил один китаец. Всего к схеме привлекли трёх "курьеров", которые должны были вывезти из России 10 зубов, но после задержания организатора решили избавиться от улик.

"Экспертиза показала, что зубы являются культурной ценностью и охраняются конвенцией СИТЕС. Таможенники возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении таможни.