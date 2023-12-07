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7 декабря, 15:49

Китайского контрабандиста поймали в Приморье с клыками кашалота, бивнями мамонта и янтарём

ФНС: Гражданин КНР задержан в Приморском крае при попытке вывезти бивни мамонта

<p>Изъятая у гражданина Китая в Приморском крае контрабанда. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/customs_rf/3715" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России | ProТаможню</a></p>

Изъятая у гражданина Китая в Приморском крае контрабанда. Обложка © t.me / ФТС России | ProТаможню

Сотрудники таможенной службы на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае обнаружили клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь в багаже гражданина Китая. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ФТС России.

"Мужчину, возвращавшегося на родину в КНР, остановили в пункте пропуска Пограничный Приморского края. При сканировании багажа таможенники обратили внимание на мелкие предметы, напоминающие клыки животных. Владелец сообщил, что декларировать ему нечего", говорится в публикации службы.

Тем не менее при досмотре чемодана мужчины в личных вещах обнаружили 17 клыков волка и кашалота, 29 фрагментов распиленного бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Задержанный заявил, что эти вещи принадлежат не ему и перевезти их через границу его попросил друг. Сотрудники ФТС завели административное дело и отправили контрабанду на экспертизу.

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А ранее сегодня в ФТС раскрыли сумму средств, которые россияне пытались незаконно вывезти из страны. За девять месяцев 2023 года Федеральная таможенная служба 7,4 тысячи раз пресекла попытки вывезти валюту за пределы РФ в обход действующего законодательства. Суммарно на руках у нарушителей оказалось 876 миллионов рублей.

Юрий Лысенко
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