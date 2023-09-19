В ФТС назвали главную статью доходов бюджета России после нефти и газа

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал экспорт продовольствия главной статьёй доходов федерального бюджета России после нефти и газа.

"Экспорт продовольствия у нас становится главной статьёй доходов в федеральный бюджет после нефти и газа <...> У нас экспорт АПК хорошо растёт. Президент об этом говорил. Мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года", — приводит его слова РИА "Новости".

Больше всего в настоящее время экспортируются зерновые культуры, а также масличные (растительное масло, подсолнечник). При этом главными покупателями российских товаров являются Китай, Ближний Восток, Казахстан и Египет. По словам Давыдова, государства уже являются традиционными рынками России.