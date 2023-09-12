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12 сентября, 19:09

В России дали прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года

Минэкономразвития РФ: Нефть марки Brent в 2023 году будет стоить по 83,5 доллара

Министерство экономического развития России ожидает, что цена нефти марки Brent в 2023 году будет держаться на уровне 83,5 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз социального и экономического развития Российской Федерации на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 год.

Согласно прогнозам экономического ведомства, в 2024 году стоимость нефти марки Brent достигнет 85 долларов за баррель. Однако уже в 2025 году аналитики ожидают снижения до 80,2 доллара за баррель, а в 2026 году и того ниже — 76,2 доллара за баррель.

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Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия решила продлить до конца текущего года меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Он объяснил, что такое решение позволит достичь баланса на нефтяных рынках.

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Юрий Лысенко
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