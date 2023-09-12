В России дали прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года

Министерство экономического развития России ожидает, что цена нефти марки Brent в 2023 году будет держаться на уровне 83,5 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз социального и экономического развития Российской Федерации на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 год.

Согласно прогнозам экономического ведомства, в 2024 году стоимость нефти марки Brent достигнет 85 долларов за баррель. Однако уже в 2025 году аналитики ожидают снижения до 80,2 доллара за баррель, а в 2026 году и того ниже — 76,2 доллара за баррель.