Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года
Новак: Россия продлила сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/c до конца года
Россия решила продлить до конца текущего года меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", — сказал он журналистам.
Как отметил вице-премьер, такое решение было принято для обеспечения баланса нефтяных рынков.
Ранее Лайф сообщал, что Россия добровольно сократила в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Новак сообщал, что Россия продолжит сокращение и в сентябре.
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