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5 сентября, 13:44

Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года

Новак: Россия продлила сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/c до конца года

Россия решила продлить до конца текущего года меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", — сказал он журналистам.

Как отметил вице-премьер, такое решение было принято для обеспечения баланса нефтяных рынков.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия добровольно сократила в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Новак сообщал, что Россия продолжит сокращение и в сентябре.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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