Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года

Россия решила продлить до конца текущего года меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", — сказал он журналистам.