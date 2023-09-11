ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 03:16

В Роснедрах рассказали о приросте запасов нефти и газа на Дальнем Востоке

В Роснедрах ждут значительный прирост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке

Глава Федерального агентства по недроиспользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в ближайшие три-пять лет ожидается значительный рост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке благодаря новым открытиям. Его слова приводит ТАСС.

"Сегодня наибольшее количество всех поисковых работ по нефти и газу сосредоточены в Якутии, в Дальневосточном регионе", — заявил чиновник.

Он заявил, что все открытия ожидаются в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода. В связи с этим Петров подчеркнул, что в ближайшие три-пять лет стоит ожидать значимого прироста по нефти и газу.

Путин: Альтернатива нефти и газу в мире в обозримом будущем не просматривается
Путин: Альтернатива нефти и газу в мире в обозримом будущем не просматривается

Ранее Лайф писал, что Россия решила продлить до конца текущего года меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, такое решение было принято для обеспечения баланса нефтяных рынков.

BannerImage

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Экономика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar