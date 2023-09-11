В Роснедрах рассказали о приросте запасов нефти и газа на Дальнем Востоке

Глава Федерального агентства по недроиспользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в ближайшие три-пять лет ожидается значительный рост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке благодаря новым открытиям. Его слова приводит ТАСС.

"Сегодня наибольшее количество всех поисковых работ по нефти и газу сосредоточены в Якутии, в Дальневосточном регионе", — заявил чиновник.

Он заявил, что все открытия ожидаются в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода. В связи с этим Петров подчеркнул, что в ближайшие три-пять лет стоит ожидать значимого прироста по нефти и газу.