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2 апреля, 12:49

"Движение первых" поможет орнитологам составить атлас птиц России

Орнитологи хотят составить атлас птиц России, чтобы отследить их распространение по нашей большой стране, и приглашают им в этом помочь. Проект "Крылья России" создан любителями крылатых из Санкт-Петербургского орнитологического общества совместно с "Движением Первых".

Цель проекта — обнаружить и изучить птиц на территории всех регионов Российской Федерации. Участниками предлагается фиксировать на фотоаппаратуру дикие виды пернатых, а также указывают места, где они обитают. По итогам проекта будет создана Всероссийская карта обитания птиц России, которая поможет защитить и сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, а также сохранить природное биоразнообразие страны. Все подробности акции можно узнать по ссылке.

"До конца августа 2024 года мы подведем итоги проекта и объявим имена участников, которые провели больше всего наблюдений, и все участники без исключения получат памятные сертификаты", — говорится на сайте "Движения первых".

Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились
Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились

Ранее Life.ru писал, что подошла к концу первая всероссийская перепись воробьёв, проведённая с 4 по 10 марта 2024 года. Оказалась, что Москва является "Замбезией" для этих птичек — именно в столице обитает самая большая их популяция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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