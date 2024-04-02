"Движение первых" поможет орнитологам составить атлас птиц России

Орнитологи хотят составить атлас птиц России, чтобы отследить их распространение по нашей большой стране, и приглашают им в этом помочь. Проект "Крылья России" создан любителями крылатых из Санкт-Петербургского орнитологического общества совместно с "Движением Первых".

Цель проекта — обнаружить и изучить птиц на территории всех регионов Российской Федерации. Участниками предлагается фиксировать на фотоаппаратуру дикие виды пернатых, а также указывают места, где они обитают. По итогам проекта будет создана Всероссийская карта обитания птиц России, которая поможет защитить и сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, а также сохранить природное биоразнообразие страны. Все подробности акции можно узнать по ссылке.

"До конца августа 2024 года мы подведем итоги проекта и объявим имена участников, которые провели больше всего наблюдений, и все участники без исключения получат памятные сертификаты", — говорится на сайте "Движения первых".