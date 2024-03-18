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18 марта, 10:28

Москва стала "Замбезией для воробьёв" по итогам всероссийской переписи птиц

В Москве участники переписи воробьёв насчитали 13 351 птицу

Подошла к концу первая всероссийская перепись воробьёв, проведённая с 4 по 10 марта 2024 года. Оказалась, что Москва является "Замбезией" для этих птичек — именно в столице обитает самая большая их популяция. Об этом свидетельствуют данные на сайте мероприятия.

В Москве удалось насчитать 13 351 воробья. На второй строчке расположилась Иркутская область с 10 042 подсчитанными особями, а замыкает топ Рязанская область, где нашли 6534 птицы.

Организаторы мероприятия также обратили внимание на то, что численность воробьёв постепенно снижается. В переписи участвовали представители 84 регионов России, устроившие 7416 наблюдений. Всего же в стране насчитали 167 217 воробьёв.

Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились
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Ранее орнитолог назвал продукты, которые могут стать для городских птиц ядом. Оказалось, что в кормушку пернатым можно класть любые орехи, кроме миндаля. А вот плесневелый хлеб или другие испорченные продукты оставлять для птичек ни в коем случае нельзя.

Обложка ©

Unsplash / Carolina

Владимир Озеров
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