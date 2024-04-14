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14 апреля, 19:14

Новороссийские спасатели помогли крошечному совёнку, застрявшему в вентиляции

В Новороссийске спасатели достали совëнка из вентиляции жилого дома

В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Обложка © Telegram / Алексей Одеров

В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Обложка © Telegram / Алексей Одеров

Новороссийские спасатели вызволили совëнка из вентиляции жилого дома. Как рассказал глава городской службы спасения Алексей Одеров, хозяйка жилища испугалась странных звуков из стены и вызвала специалистов.

В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Видео © Telegram / Алексей Одеров

"К нам обратилась женщина и сообщила, что у неё дома в вентиляции кто-то живёт, и попросила нашей помощи посмотреть, кто это. Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совёнка", — пояснил Одеров.

В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Фото © Telegram / Алексей Одеров

В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Фото © Telegram / Алексей Одеров

Спасатели забрали птицу с собой. Теперь еë должны передать ветеринарам или орнитологам для осмотра, после чего будет определена дальнейшая судьба найдëныша.

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Ранее в Смоленске сова с раненым крылом "обратилась" за помощью после нападения ворон. Птица добралась до одной из пожарных частей и упала возле ворот, сообщили в региональном главке МЧС. Пожарные спасли её от нападок и холода, обогрели и накормили, а позже отвезли к специалисту в ветеринарную клинику.

Евгения Мосс
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