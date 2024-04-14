Новороссийские спасатели помогли крошечному совёнку, застрявшему в вентиляции
В Новороссийске спасатели достали совëнка из вентиляции жилого дома
В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Обложка © Telegram / Алексей Одеров
Новороссийские спасатели вызволили совëнка из вентиляции жилого дома. Как рассказал глава городской службы спасения Алексей Одеров, хозяйка жилища испугалась странных звуков из стены и вызвала специалистов.
В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Видео © Telegram / Алексей Одеров
"К нам обратилась женщина и сообщила, что у неё дома в вентиляции кто-то живёт, и попросила нашей помощи посмотреть, кто это. Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совёнка", — пояснил Одеров.
В Новороссийске совëнка достали из вентиляции жилого дома. Фото © Telegram / Алексей Одеров
Спасатели забрали птицу с собой. Теперь еë должны передать ветеринарам или орнитологам для осмотра, после чего будет определена дальнейшая судьба найдëныша.
Ранее в Смоленске сова с раненым крылом "обратилась" за помощью после нападения ворон. Птица добралась до одной из пожарных частей и упала возле ворот, сообщили в региональном главке МЧС. Пожарные спасли её от нападок и холода, обогрели и накормили, а позже отвезли к специалисту в ветеринарную клинику.