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4 декабря, 17:38

В Смоленске сова с раненым крылом "обратилась" за помощью после нападения ворон

В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны

<p>В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_smolensk/11096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Смоленской области</a></p>

В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Обложка © Telegram / МЧС Смоленской области

Смоленские пожарные спасли длиннохвостую неясыть после нападения ворон. Птица добралась до одной из частей и упала возле ворот с раненым крылом, сообщили в региональном главке МЧС.

В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Видео © Telegram / МЧС Смоленской области

"Утром в пожарную часть Смоленска за помощью обратилась сова. Пожарные спасли её от нападок и холода, забрали в часть. Обогрели и накормили пернатую потерпевшую. Позже отвезли к специалисту в ветеринарную клинику", — отметили в ведомстве.

  • В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
    В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
  • В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
    В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
  • В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
    В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
  • В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
    В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
  • В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области
    В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области

В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Фото © Telegram / МЧС Смоленской области

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Пожарные посадили пострадавшую птицу на лопату, а затем поместили в коробку. В МЧС рассказали, что позже ночной хищнице сделали рентген и "прописали лечение", скоро сову доставят в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц.

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Никита Осипов
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