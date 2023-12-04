В Смоленске сова с раненым крылом "обратилась" за помощью после нападения ворон

Смоленские пожарные спасли длиннохвостую неясыть после нападения ворон. Птица добралась до одной из частей и упала возле ворот с раненым крылом, сообщили в региональном главке МЧС.

В Смоленске пожарные спасли длиннохвостую неясыть, которую атаковали вороны. Видео © Telegram / МЧС Смоленской области

"Утром в пожарную часть Смоленска за помощью обратилась сова. Пожарные спасли её от нападок и холода, забрали в часть. Обогрели и накормили пернатую потерпевшую. Позже отвезли к специалисту в ветеринарную клинику", — отметили в ведомстве.











Пожарные посадили пострадавшую птицу на лопату, а затем поместили в коробку. В МЧС рассказали, что позже ночной хищнице сделали рентген и "прописали лечение", скоро сову доставят в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц.