В омском приюте спасли щенка с пятью лапами и назвали его Снежком

Сотрудники омского приюта, отлавливая собак, заметили щенка с пятью лапами, который еле-еле двигался и не поспевал за убегающей семьёй. Специалисты не смогли оставить пёсика в беде, забрали к себе и придумали ему ласковое имя — Снежок.

В Омском приюте спасли щенка с пятью лапами. Видео © VK / БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

"Наши ребята увидели картину, от которой даже у повидавших разное ловцов дрогнуло сердце. Издалека было видно, что этот щенок — инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребёнка аномалия развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают", — подчеркнули в пресс-службе приюта.

Омский щенок с пятью лапами по кличке Снежок. Фото © VK / БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

Сотрудники отметили, что малыш очень милый, скромный и спокойный, поэтому точно достоин стать домашним любимцем, несмотря на свою особенность. По словам специалистов, щенку надо провести хотя бы минимальные обследования: сделать рентген и анализ крови, чтобы врачи смогли помочь бедняжке. Пятую лапу ему, вероятно, ампутируют.

"Добавочная конечность у собачки — это порок развития врождённый. Начинается в области локтевого сустава. Нужно сделать рентген и посмотреть, нет ли противопоказаний [к ампутации]. Собака совершенно контактная, добрая", — рассказали в приюте.

Сейчас в учреждении ищут волонтёра на автомобиле, чтобы свозить Снежка в клинику.