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30 октября, 08:43

Заблудилась по пути в Хогвартс: В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову

В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову

В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову, теперь её пытаются выходить специалисты. Как пишет kp.ru, Геннадий обнаружил хищную птицу около недели назад: она сидела на снегу и не улетала.

В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zoopolis_ykt

Видимых травм у пернатой не было, из-за чего тот подумал, что сова просто очень голодна. Однако, поев, она всё равно не взлетала. Тогда мужчина отвёз птицу в зоопарк "Зоополис", где у неё заподозрили инфекцию. Судя по окрасу, пернатая совсем молодая.

А подписчики уже прозвали птицу Буклей из-за её сходства с почтовой совой из "Гарри Поттера".

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А на Ямале весной спасли примёрзшую ко льду годовалую ястребиную сову. Птицу заметили прохожие, она находилась под припаркованной машиной.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zoopolis_ykt

Матвей Константинов
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