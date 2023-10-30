Заблудилась по пути в Хогвартс: В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову

В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову, теперь её пытаются выходить специалисты. Как пишет kp.ru, Геннадий обнаружил хищную птицу около недели назад: она сидела на снегу и не улетала.

В Якутии мужчина спас обессилевшую полярную сову. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zoopolis_ykt

Видимых травм у пернатой не было, из-за чего тот подумал, что сова просто очень голодна. Однако, поев, она всё равно не взлетала. Тогда мужчина отвёз птицу в зоопарк "Зоополис", где у неё заподозрили инфекцию. Судя по окрасу, пернатая совсем молодая.

А подписчики уже прозвали птицу Буклей из-за её сходства с почтовой совой из "Гарри Поттера".