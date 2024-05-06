Экстрасенс развеяла красивый миф о цветах сирени с пятью лепестками
Экстрасенс Кузнецова: Если съесть сирень с пятью лепестками, желание не исполнится
Если съесть сирень с пятью лепестками, желание не исполнится. Обложка © Freepik / wirestock
Многие верят в примету о том, что желание обязательно сбудется, если найти цветок сирени с пятью лепестками и съесть его. Однако, как уверяет участница шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова, это всего лишь добрая традиция, связанная с тем, что именно такое количество лепестков — редкое явление.
"Если найти пять лепестков у цветка сирени, загадать желание и съесть этот цветок, желание не исполнится. Это всего лишь красивый миф и не более", — объяснила эзотерик "Вечерней Москве".
Если есть эти цветы, то можно серьёзно отравиться и даже попасть в больницу. Поэтому лучше загадывать желания другими, более безопасными способами, заключила Кузнецова.
Тем не менее ранее гурманам всё же предложили попробовать сирень на вкус. Цветы этого растения не только приятно пахнут, но и, оказывается, придают пикантный вкус блюдам. О том, какие угощения можно получить из этого растения, — в материале Life.ru.