Экстрасенс развеяла красивый миф о цветах сирени с пятью лепестками

Многие верят в примету о том, что желание обязательно сбудется, если найти цветок сирени с пятью лепестками и съесть его. Однако, как уверяет участница шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова, это всего лишь добрая традиция, связанная с тем, что именно такое количество лепестков — редкое явление.

"Если найти пять лепестков у цветка сирени, загадать желание и съесть этот цветок, желание не исполнится. Это всего лишь красивый миф и не более", — объяснила эзотерик "Вечерней Москве".

Если есть эти цветы, то можно серьёзно отравиться и даже попасть в больницу. Поэтому лучше загадывать желания другими, более безопасными способами, заключила Кузнецова.