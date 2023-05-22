Юрист рассказал, когда за сорванную сирень будет грозить уголовка

В летнее время города украшены множеством цветов и многие люди настолько ими очарованы, что не могут уйти с пустыми руками. Не все об этом знают, но в некоторых случаях за сорванные растения можно понести наказание. Какое — "Вечерней Москве" рассказали юристы.

Растение, сломанное или сорванное в парковой зоне или на частной территории, с точки зрения закона может трактоваться как административное правонарушение, объяснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Сирень в городском парке — это зелёное насаждение, которое высаживают органы власти. За повреждение зелёных насаждений предусмотрен административный штраф", — рассказала юрист.

Согласно статье 4.18 Кодекса об административном правонарушении Москвы, за повреждение зелёных насаждений грозит штраф от 3500 до 4000 рублей. Эта сумма может вырасти тогда, когда кустарник был полностью уничтожен. В таком случае нарушителю придётся заплатить от 4000 до 4500 рублей.

А юрист Денис Никитин рассказал, что если общая стоимость любых цветов, которые сорвали или выкопали, не превысит 2500 рублей, то поступок будет рассматриваться как административное правонарушение по статье 7.27 КоАП, то есть "мелкое хищение". Но вот если гражданин совершит такую же кражу в течение года, то правонарушение уже перейдёт в статус уголовных в соответствии со статьёй 158.1 УК РФ "Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию".