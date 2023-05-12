Иммунолог назвала два способа избавления от сезонной аллергии на пыльцу

В лечении сезонной аллергии на пыльцу растений есть два направления, одним из них является аутолимфоцитотерапия. Об этом заявила аллерголог, иммунолог Надежда Логина. Она пояснила, что лечение в таком случае проводится своими лимфоцитами.

Из венозной крови выделяют иммунные клетки и вводят их подкожно. Взрослым необходимо пройти восемь процедур, подросткам в возрасте от 15 до 18 лет — семь, а детям от 6 до 8 лет — шесть. Врач подчеркнула, что данный способ является безопасным. Другим направлением лечения является аллерген-специфическая терапия.

"Это метод лечения аллерговакцинами, которые представляют собой маленькие дозы пыльцы деревьев, злаков или полыни. Процедуры в этом случае проводятся в течение трёх лет. Шесть месяцев в году два раза в неделю нужно посещать аллергологический кабинет", — отметила Логина в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, для тех, у кого аллергия на все типы пыльцы сразу, есть эндоназальная аутолимфоцитотерапия. Это лечение лимфоцитами, которые вводятся именно во время проявления аллергии на пыльцу прямо в нос. Иммунолог подчеркнула, что данная техника помогает оперативно прервать обострение за счёт повышения местных защитных реакций по отношению к аллергенам.