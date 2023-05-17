Россиянка сфотографировала цветочный букет в ресторане и была удивлена выставленным ей счётом

В воронежском ресторане Sentimento женщину заставили заплатить две тысячи за то, что она сфотографировала принесённый с собой букет. Строчка "за фотосессию" появилась в чеке и шокировала посетительницу. Видео она разместила в соцсетях.

Женщина возмутилась, что её заставили платить за фото с букетом в ресторане. Видео © Instagram (запрещён в России)

"Решила пообедать, заказала суп, и со мной был мой букет, который мне подарили. Мы его решили сфотографировать, и нам поставили в чеке позицию — "фотосессия", и это не шутка", — поделилась женщина.

По её словам, она пришла в заведение с подругой и просто делала селфи с букетом. Кадры она разместила в соцсети. В описании к её аккаунту указано, что она является владелицей сервиса по доставке цветов Polubvi. Администрация ресторана заявила, что на самом деле женщина пришла с фотографом, чтобы между делом устроить рекламную съёмку для своего бизнеса на фоне красивого интерьера.

"В нашем ресторане действительно, согласно регламенту, стоимость проведения фотосессии составляет две тысячи рублей. В эту сумму также входит предоставление гостям двух кофе и двух десертов. Проведение фотосессии возможно только по предварительной договорённости", — рассказали в заведении.

Там добавили, что посетительницы якобы заранее были предупреждены о стоимости съёмки и возражать не стали. Однако в прайсе на сайте Sentimento не указано о предоставлении подобных платных услуг.