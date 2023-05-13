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12 мая, 22:16

В саратовском ресторане "Брудершафт" мужчина подавился куском мяса и умер

Житель Саратова насмерть подавился куском мяса в ресторане "Брудершафт"

В ресторане "Брудершафт" в центре Саратова скончался посетитель ресторана, который подавился куском мяса. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

По его словам, в пятницу вечером в экстренные службы обратились посетители ресторана "Брудершафт" на набережной Космонавтов, которые сообщили, что мужчина в заведении посинел.

"Мужчина 58 лет, посетитель ресторана — механическая асфиксия, подавился куском мяса. Смерть до приезда бригады скорой медицинской помощи", — уточнил Костин.

По его словам, бригада врачей добралась до места происшествия за 14 минут. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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